Los números de Santiago Giménez con sus primeros 100 partidos con el Feyenoord

El pasado domingo 22 de diciembre del 2024, se disputó el partido de PSV vs Feyenoord en el Estadio Philips Stadion. El encuentro nos regaló ver a Lozano y Santiago Giménez enfrentarse por última vez ya que ‘Chucky’ jugó su último partido con el PSV y posiblemente el último juego de su carrera en un club europeo.

Por otra parte, también fue un partido significativo para Santi pues llegó a 100 partidos disputados con el Feyenoord. Desafortunadamente para el futbolista, el encuentro terminó en derrota y no logró anotar aunque tuvo dos jugadas que terminaron pegando en el poste.



Santiago Giménez ha demostrado su calidad con el Feyenoord. Con sus 100 partidos disputados, acumula un total de 6,675 minutos en el terreno de juego, en los que ha logrado marcar un total de 59 goles, ha dado 14 asistencias, ha recibido 13 tarjetas amarillas y ha sido expulsado una vez.

Completed: 𝐚 𝐡𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐬 for the club

⚽ 59 goals

🅰️ 14 assists

⏱ 6.675 minutes

What a journey so far, Santi! ❤ pic.twitter.com/trFLpVsxhY

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 23, 2024