Cara Delevingne y la “increíble experiencia” de conducir un Fórmula E

El reciente paso de la ABB FIA Fórmula E por el circuito del ExCel Centre de la ciudad de Londres fue la oportunidad perfecta para que Cara Delevingne conozca de cerca el mundo de la serie de monoplazas 100% eléctricos.

Sin embargo, la actriz de 28 años no se quedó solo con eso ya que fue más allá y manejó un auténtico Gen2 de la Fórmula E.

“Fue una experiencia tan increíble. Tuve en Bruno (Correia, piloto del safety car) a un gran maestro, fue muy agradable también con Antonio (Felix da Costa) y JEV (Vergne). Fue una experiencia brillante. Sinceramente quiero hacerlo otra vez”, dijo.

“Me encantan los coches eléctricos pero esto obviamente es otro nivel. Creo que lo que están haciendo por el medioambiente es un paso en la dirección correcta, creo que de verdad va a inspirar a la gente”, agregó.

Consultada sobre qué significó para ella ser parte de un evento de la Fórmula E, Delevingne respondió: “Pienso que estoy aquí para aprender. No sé tanto sobre la Fórmula E, me gustó venir aquí hoy. Me dio un muy buen entendimiento hacia dónde creo que el mundo debe ir”.

“Esta no es la solución para el cambio climático pero es un gran paso en la dirección correcta. Así que si alguien está interesado en las carreras debe saber de esto y ver la diferencia que se está haciendo”, comentó.

La Fórmula E está en la antesala de definir el título, en su primer año fungiendo como Campeonato Mundial.

Después de una campaña que ha dejado muchas emociones y una brutal competitividad, los pilotos se verán las caras en la capital alemana, Berlín, para conocer al campeón de la temporada 2021.

