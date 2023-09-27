Nyck de Vries ya tiene nuevo equipo, regresa a la Formula E

La aventura del piloto neerlandés Nyck de Vries, no duró ni una temporada en la Formula 1. Tras haber ganado el campeonato de la Formula E en 2022 y sorprender con una octava posición en Italia en su única aparición en la categoría reina el año pasado, como piloto suplente, Alpha Tauri no lo dudó y se hizo con sus servicios de cara al año en curso.

E-Prix de Londres R16, Resumen Completo | Formula E

Sin embargo, la adaptación del piloto no fue la esperada por los dirigentes del equipo hermano de Red Bull, y tan solo después de ocho carreras le quitaron su asiento. Muchos expertos criticaron la falta de paciencia con el novato, que dicho sea de paso, fue aventado "al matadero", con un auto que ni siquiera el experimentado Daniel Ricciardo ha logrado elevar a un nivel competitivo en sus apariciones esta temporada.

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Por lo hecho, hecho está. Y con un contrato aún vigente con Alpha Tauri que expira al finalizar el campeonato mundial, Nyck de Vries se ha hecho por completo a un lado, confirmando que a partir de enero estará de nuevo en la Formula E, con un equipo urgido de buenos resultados, Mahindra Racing.

Su compañero de equipo será Edoardo Mortara, que la temporada pasada corrió para Maserati. Así es que Mahindra estrenará dúo de pilotos para la Temporada 10, la segunda con el flamante auto GEN3.

¿Cuándo empieza la temporada de la Formula E?

Nuevamente será la Ciudad de México la encargada de abrir el telón de la Formula E, el 13 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que ha recibido llenos espectaculares en las últimas ediciones de E-Prix de la CDMX.

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Sin embargo, las primeras pruebas de la Formula E se llevarán a cabo en Valencia, España, del 23 al 27 de octubre, para que los 10 equipos puedan ajustar motores de cara al arranque del campeonato mundial.