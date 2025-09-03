¡NO ES BROMA! El mexicano que habría sido agredido por dos leyendas del Barcelona

Obed Vargas, mediocampista de origen mexicano que milita en el Seattle Sounders (nacido en Alaska y con vínculo internacional con la selección mexicana), fue protagonista de un tenso incidente ocurrido al final de la final de la Leagues Cup 2025 , en la que Seattle venció 3-0 a Inter Miami. Tras el pitazo final el ambiente se calentó y lo que había sido una exhibición deportiva terminó empañada por una bronca entre jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Los hechos, filmados por las cámaras del partido y viralizados en redes sociales, muestran al veterano Luis Suárez encarando a Vargas y colocando el brazo alrededor del cuello en un forcejeo que derivó rápidamente en empujones y emparejamientos entre futbolistas de ambos equipos. En la secuencia también se aprecia a Sergio Busquets implicado físicamente: varias tomas indican que Busquets propinó un golpe a Vargas que lo hizo caer al suelo, antes de que otros jugadores y personal trataran de separar a los contendientes. Además, la situación escaló cuando Suárez fue visto escupiendo a un integrante del staff de Seattle, acción que ha generado indignación y que podría acarrear sanciones severas.

Obed Vargas la estrella oculta de Seattle contra el Inter Miami

Vargas, de 20 años, había sido uno de los pilares del mediocampo de Seattle durante el partido y su actuación fue un factor clave para neutralizar la capacidad ofensiva de Miami en buena parte del encuentro. La trayectoria del joven (formado en la academia de los Sounders) lo ha puesto también en el radar internacional, dato que varios análisis previos resaltan al hablar de su proyección futbolística.

¿Habrá sanción a Busquets y Luis Suárez?

Las ligas y los organizadores del torneo ya tienen sobre la mesa las imágenes y los reportes del partido; se espera que el comité disciplinario de la competición analice los comportamientos, especialmente el supuesto escupitajo de Suárez y el golpe atribuido a Busquets para determinar sanciones que vayan desde multas hasta suspensiones largas. Por ahora, clubes y entrenadores han pedido calma y han subrayado la necesidad de que la investigación siga su cauce para evitar que el episodio desvíe la atención del título conseguido por Seattle.

