deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Leagues Cup 2025
Nota

¡Golpes y empujones en la final de la Leagues Cup 2025! Luis Suárez le escupe a elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders VIDEO

Tras acabar la final de la Leagues Cup 2025, Luis Suárez fue captado por las cámaras escupiéndole a elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders VIDEO

Luis Suárez Seattle Sounders
Iván Vilchis
Leagues Cup 2025
Compartir

Al termina la final de la Leagues Cup 2025, los ánimos se calentaron entre los jugadores del Inter Miami y Seattle Sounders pero Luis Suarez se robó las cámaras e incendió las redes sociales al ser captado gritándole y posteriormente escupiéndole a elemento del cuerpo técnico de Seattle.

Tras el silbatazo final, algunos jugadores se calentaron en el terreno de juego pues terminaron soltando golpes y empujones. Los intentaron separar pero algunos solo buscaban la pelea.

Te puede interesar: ¡Campeón de la Leagues Cup! Seattle Sounders vence al Inter Miami de Lionel Messi

Así fue el escupitajo de Luis Suárez a un miembro del Seattle Sounders

En un sector del campo, Suárez se encontraba discutiendo con un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders, intentando ser parado por Ustari y por alguien del cuerpo técnico del Inter Miami. A los segundos de ser captado por cámaras, se aprecia como el delantero uruguayo le escupe directamente a la cara al personal de Sounders, alguien, que por los videos se aprecia que estaba evitando el conflicto con el futbolista.

Así quedó la final de la Leagues Cup 2025

Seattle Sounders logró vencer 3-0 al Inter Miami y se convierte en el campeón de la Leagues Cup 2025. Con goles de: Rosario, Roldán y Rothrock consiguen un nuevo título en sus vitrinas.

El partido fue parejo pero Seattle logró marcar las que tuvo mientras que Inter dejó ir varias jugadas claras.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Leagues Cup 2025
El pronóstico IA para el Tigres vs Inter Miami | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
El pronóstico de Inteligencia Artificial para el Toluca vs Chicago Fire | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Rayados hizo el ridículo en su partido de debut de la Leagues Cup 2024 | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Pronóstico IA para el Rayados vs Austin de Leagues Cup | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
¿Por qué es buena la Leagues Cup para la Liga BBVA MX? | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
¿Un equipo mexicano está obligado a ganar la Leagues Cup? | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Pronóstico de la IA para el Chivas vs San Jose Earthquakes | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Las ventajas y desventajas de la Leagues Cup para la Liga BBVA MX | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Derrota en su debut en Leagues Cup: ¿Qué pasó con Pumas? | Summer Show
×
×