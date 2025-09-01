¡Golpes y empujones en la final de la Leagues Cup 2025! Luis Suárez le escupe a elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders VIDEO

Al termina la final de la Leagues Cup 2025, los ánimos se calentaron entre los jugadores del Inter Miami y Seattle Sounders pero Luis Suarez se robó las cámaras e incendió las redes sociales al ser captado gritándole y posteriormente escupiéndole a elemento del cuerpo técnico de Seattle.

Tras el silbatazo final, algunos jugadores se calentaron en el terreno de juego pues terminaron soltando golpes y empujones. Los intentaron separar pero algunos solo buscaban la pelea.

Así fue el escupitajo de Luis Suárez a un miembro del Seattle Sounders

En un sector del campo, Suárez se encontraba discutiendo con un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders, intentando ser parado por Ustari y por alguien del cuerpo técnico del Inter Miami. A los segundos de ser captado por cámaras, se aprecia como el delantero uruguayo le escupe directamente a la cara al personal de Sounders, alguien, que por los videos se aprecia que estaba evitando el conflicto con el futbolista.

Así quedó la final de la Leagues Cup 2025

Seattle Sounders logró vencer 3-0 al Inter Miami y se convierte en el campeón de la Leagues Cup 2025. Con goles de: Rosario, Roldán y Rothrock consiguen un nuevo título en sus vitrinas.

El partido fue parejo pero Seattle logró marcar las que tuvo mientras que Inter dejó ir varias jugadas claras.