Estos fueron los 2 jugadores que Cruz Azul RECHAZÓ por fichar a Alan Mozo

Han pasado algunos días desde que se confirmó la llegada de Alan Mozo a la Máquina de Cruz Azul y la realidad es que las curiosidades de su traspaso no cesan en las redes sociales, sobre todo, por lo sorpresivo que fue, pues nadie esperaba su arribo a La Noria.

cruz azul

El último equipo de Alan Mozo antes de su fichaje a Cruz Azul fue Pachuca, club en donde prácticamente no jugó luego de una lesión que le impidió ser regular durante el torneo pasado. Ahora bien, ¿sabías que la directiva celeste habría rechazado a dos futbolistas con tal de traer al mexicano?

¿A qué jugadores rechazó Cruz Azul para traer a Alan Mozo?

Distintos reportes sostienen que Cruz Azul tuvo conversaciones que distintos jugadores antes de concretar la llegada de Alan Mozo en este mercado de transferencias. Uno de ellos es Francisco Nevarez, elemento de Juárez que estuvo muy cerca de llegar a La Noria.

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‼️Alan Mozo será un jugador más que ganará un trofeo con Cruz Azul, después de no ganar nada en Pumas y Chivas. El contrato será por tres años ✍🏻 pic.twitter.com/EnWBELT9Nc — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) August 30, 2026

Distintos cuestiones impidieron el arribo del mexicano a Cruz Azul pese a que todo estaba encaminado, por lo que después se concretó el arribo de Alan Mozo. Sin embargo, también se sabe que, antes de ello, el club visoreó a Kevin Álvarez, actual elemento del Club América.

Del mismo modo, se sabe que la directiva de Cruz Azul tenía como fichaje principal a Julián Araujo; sin embargo, su llegada fue prácticamente imposible por dos puntos esenciales: su deseo por mantenerse en Europa y el elevado salario que tenía dentro de la Premier League.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Cruz Azul?

Alan Mozo puede hacer su debut oficial con Cruz Azul este mismo fin de semana cuando el conjunto celeste reciba a Santos Laguna, esto como parte de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en un duelo a llevarse a cabo este domingo a las 8 de la noche.