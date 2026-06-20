No fue titular en el debut, pero sorprendió ante Corea y ahora podría ganarse la titularidad en México

La selección mexicana se ilusiona con un nuevo triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para lograrlo deberá marcar diferencias ante su similar de República Checa y por ello, Javier Aguirre, técnico del combinado nacional tendría dentro de sus opciones a un futbolista que logró tener un gran desempeño frente a Corea del Sur.

Se trata nada más y nada menos que de Obed Vargas, quien tuvo su oportunidad en el equipo del Vasco durante el segundo tiempo del compromiso que se celebró en Guadalajara.

Su personalidad y trabajo en el campo es uno de los argumentos con los cuales el jugador del Atlético de Madrid estaría convenciendo al entrenador, quien probablemente realice algunas variantes contemplando que se aseguró la clasificación de manera anticipada a la instancia de los 16avos de final del torneo orbital.

Crédito: Mexsport

¿Qué dijo Obed Vargas luego de su debut mundialista?

En declaraciones brindadas a la prensa, el mediocampista se mostró bastante satisfecho por lo realizado en el encuentro ante su par asiático.

En esta línea tuvo un recuerdo bastante memorable y que le provocó grandes sensaciones. “Es la primera vez que mis abuelos me ven jugar en el estadio. Como siempre había jugado en Estados Unidos, no me habían visto. Y de ellos recibí la cultura mexicana", señaló.

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Los conducidos por el Vasco Aguirre estarán jugando su último partido de la instancia de Fase de Grupos el próximo miércoles 24 de junio en el imponente Estadio Ciudad de México, escenario deportivo que también fue testigo del arranque de una memorable campaña que tiene ilusionado a varios aficionados a lo largo del territorio nacional.

Se debe mencionar que las emociones de este enfrentamiento en donde el conjunto nacional buscará mantener el puntaje perfecto serán a partir de las 7 de la noche (horario local).