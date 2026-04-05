De ganar poco más de 8 mil euros en la MLS; el salario ACTUALIZADO de Obed Vargas en Atlético Madrid

Obed Vargas dio el salto al futbol de Europa a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mediocampista mexicano fichó por el Atlético Madrid y viene de ser titular contra el FC Barcelona por liga. Sin embargo, para llegar hasta aquí ha tenido que atravesar distintas dificultades. Una de ellas fue recibir un salario extremadamente bajo en la MLS.

Desde pequeño, Vargas realizó los procesos formativos en la academia del Seattle Sounders, equipo donde debutaría como profesional. A pesar de su interesante proyección, el futbolista de apenas 20 años de edad recibía uno de los sueldos más bajos de toda la plantilla. Según el sitio especializado Capology, Obed Vargas percibía poco más de 105 mil euros al año en Estados Unidos, es decir, alrededor de 8 mil euros al mes.

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Su situación financiera cambió completamente al fichar por Atlético Madrid en el mercado invernal. La misma fuente indica que el jugador de la Selección Mexicana gana unos 830 mil euros anuales como salario base en España, pudiendo superar el millón de euros si cumple con ciertos objetivos establecidos en su contrato. Esto le garantiza, como mínimo, unos 70 mil euros por mes aproximadamente.

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Si bien es cierto que los ingresos de Obed Vargas han incrementado considerablemente respecto a su contrato en la MLS, se mantiene como el futbolista con menor salario de toda la plantilla del Colchonero. Para dar contexto, le sigue el defensor Marc Pubill con un sueldo anual de 1,4 millones de euros. De todos modos, el centrocampista intentará hacerse un lugar en el once inicial para seguir creciendo fuera de México.

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El contrato de Obed Vargas con Atlético Madrid

Al fichar por el Atleti, Vargas firmó un contrato de 5 años con el objetivo de terminar su desarrollo en el conjunto de la capital española. Esto quiere decir que su vínculo con el Colchonero expira el 30 de junio de 2030, demostrando que los españoles apostaron fuerte por su proyeccion a futuro. Además, su contrato no contiene ninguna cláusula de rescisión, por lo que cualquier posible venta deberá ser negociada con la directiva de antemano.

Los números de Obed Vargas desde su llegada a España