Obed Vargas le da una gran noticia a Javier Aguirre mientras en Atlético Madrid todos se preocupan

Obed Vargas es uno de los dos jugadores mexicanos que jugarán la próxima Champions League. El mediocentro de 20 años le está dando una gran noticia a Javier Aguirre de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto es porque Diego “el Cholo” Simeone le está dando muchos minutos en la previa a la máxima competencia de selecciones.

Todos los caminos indican que el centrocampista mexicano seguirá teniendo protagonismo en el tramo final de la temporada en España, en las dos jornadas que quedan. Pues el joven —que sorprende en Atlético Madrid— apunta a ser una pieza importante para el “Vasco”. Esto se debe a las constantes bajas del equipo.

Las lesiones le han abierto espacio al futbolista nacido en Alaska, y ha sabido aprovechar cada oportunidad. Lejos de desentonar en Atlético Madrid, Obed respondió con buenas actuaciones y poco a poco se ganó la confianza del entrenador y también de la afición. Así, todo indica que seguirá formando una interesante dupla en el mediocampo junto a Koke.

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Obed Vargas aprovecha que el Atlético Madrid tiene una plaga de lesionados

El conjunto colchonero atraviesa un momento complicado en la recta final de la temporada, ya que llegará a sus últimos dos compromisos con ocho bajas sensibles. Entre los futbolistas que se encuentran lesionados aparecen Pablo Barrios, Nico González, Julián Álvarez, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Giménez, Nahuel Molina y Rodrigo Mendoza.

Obed Vargas en Atlético Madrid|Crédito: Atlético Madrid

La revancha personal de Obed Vargas en Atlético Madrid

Aunque ahora juega seguido en el conjunto de la capital española, lo cierto es que no todo fue positivo desde su llegada al “Colchonero”. Pues Obed Vargas no disputó ni un minuto de la UEFA Champions League en la que se quedaron eliminados en semifinales ante el Arsenal.

De todas maneras, ahora se viene una revancha personal para el mediocampista mexicano porque el equipo ya consiguió la clasificación a la UCL de la temporada que viene, por lo que probablemente Obed sí podrá sumar minutos en la máxima competencia de clubes del mundo. Mientras tanto, juega en La Liga y piensa en la Copa del Mundo con México.

