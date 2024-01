El objetivo de Funes Mori en Pumas

Pumas tiene a su nuevo 9. Rogelio Funes Mori arribó a la Ciudad de México para sumarse al conjunto felino de cara al Torneo Clausura 2024. El mellizo habló sobre los objetivos que tendrá con los universitarios en este nuevo certamen.

“Quiero competir. Tienen un plantel muy importante. Yo creo que el torneo pasado lo hizo muy bien. Compitió muy bien. En el fútbol veces te toca ganar, te toca perder. Pero creo que tiene un gran plantel con grandes jugadores y vengo a aportar mi granito de arena. Creo que vengo con mucha experiencia. Ya con muchos años en la Liga mexicana”, dijo el nuevo jugador del cuadro auriazul.

Por otra parte, se refirió a la grandeza de Pumas y la historia que tiene el cuadro universitario. “Los grandes jugadores que han pasado aquí, el interés que mostraron en mí, la verdad que eso es lo que más me importó. Sinceramente no me quería ir del país. Quería seguir aquí en México. Y bueno, es una oportunidad muy grande para mí, muy linda”, dijo Funes Mori.

El delantero quiere seguir su carrera en México y encontró en Pumas la oportunidad perfecta para mantener los reflectores cerca de él.

“Estoy muy contento, la verdad que con muchas ganas. Una oportunidad tan linda que me toca ahora. Vengo a un club muy grande, una institución muy grande, con mucha historia, entonces estoy muy feliz. Es una gran oportunidad que cuando se me presentó, la aproveché. Y es una decisión muy importante que he tomado”, sentencio el atacante de los Pumas.

Rogelio Funes Mori tenía ofertas desde Brasil

El Mellizo confesó sentirse dolido porque el club de Rayados no quiso renovarle, a pesar de que el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz sí lo pretendía.

El argentino naturalizado mexicano reconoció que tenía una tentadora oferta de Gremio de Brasil, pero priorizó quedarse en México por su familia y para mantener vivas las esperanzas de volver a vestir la camiseta de México. Precisamente ese anhelo lo llevó a decantarse por Pumas entre varias opciones.

