Checo Pérez con el objetivo de hacer una salida perfecta

Luego de ganar la ‘pole position’ este sábado en el Gran Premio de Miami, quinto del campeonato de la Fórmula 1, Checo Pérez declara “que centrar en salir bien” y luego “gestionar la primera tanda” para no darle oportunidad a los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz que lo rebasen.

Así se hacen los guantes de box que alguna vez usó Saúl ‘Canelo’ Álvarez

“El equipo ha hecho un gran trabajo… somos sólo nosotros los que tenemos algo que perder. Me tengo que centrar en salir bien y en gestionar bien la primera tanda”, apuntó el piloto de la escudería Red Bull.

Te puede interesar: Hora de la carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Miami

“Estaba siendo mi peor fin de semana del año hasta la ‘cuali’. No sabía cómo hacer bien lo que estaba haciendo mal, para aguantar el ritmo de Max y los Ferrari. Hemos ‘reseteado’ todo, hemos hecho un pequeño cambio antes de la ‘cuali’ y luego todo fue bien”, añadió Checo Pérez, que viene de ganar brillantemente el Gran Premio de Azerbaiyán.

No he tenido un fin de semana libre de problemas: Checo Pérez

El piloto mexicano, segundo en el campeonato, continuó diciendo, ”No he tenido un fin de semana libre de problemas; aún estaba intentando sacar lo máximo del coche (cuando se produjo el accidente de Leclerc), me faltaba equilibrio. Es una pista muy sensible, para los neumáticos. Estoy contento, pero voy carrera a carrera”.

“En líneas generales, estoy contento; sacamos el rendimiento adecuado cuando debimos hacerlo. Nunca es agradable cuando ves a otro piloto accidentarse”, afirmó, en referencia a Leclerc; que a pesar del percance, pero también por culpa del mismo, arrancará séptimo. “Tampoco que salga una bandera roja o algo así; y me sorprendió, porque pensaba que íbamos a volver a salir a pista y que no se iba a acabar la cosa ahí. Pero así fue, al final”, adjuntó.

Te puede interesar: La Fórmula 1 vuelve a colocar a Checo Pérez como el mejor piloto

Por último el originario de Jalisco señaló, “El objetivo es hacer una salida perfecta y luego la carrera perfecta. Estoy muy contento. Me siento en un gran momento, pero la temporada es larga; y de lo que se trata todo es de ser consistente”.

Checo apuntará no sólo a su séptima victoria en la división de honor del automovilismo, sino al liderato del Mundial, en el que está a seis puntos del líder, su compañero neerlandés Max Verstappen (que suma 93): al que el accidente del piloto de Leclerc, a falta de un minuto y 36 segundos, dejó descolocado, sin opción a un último intento; y que saldrá noveno este día.