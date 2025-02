La famosa cantante mexicana Paquita la del Barrio, murió este lunes 17 de febrero a los 77 años de edad después de que había presentado diversos problemas de salud en sus últimos años de vida, sin embargo, en enero de 2025 su condición física decayó notablemente , incluso presentó una infección bacteriana en el estómago, lo cual agravó sus problemas pulmonares lo cual la llevó a cancelar alguno de sus conciertos y aunque esperaban que la intérteprete de “Rata de dos patas” estuviera pronto de regreso.

Sin embargo, la artista nacida en Alto Lucero, en el estado de Veracruz, falleció de un infarto fulminante el lunes 17 de febrero, según informó uno de sus sobrinos.

La ocasión en la que Paquita la del Barrio “reventó" a Lionel Messi

Paquita la del Barrio no era muy fanática del deporte, sin embargo, sí tenía afición por uno de los equipos de la Liga BBVA MX , además, en alguna ocasión le dedicó una canción a la Selección Mexicana, pero una vez entró en polémica debido a que criticó a los aficionados al futbol y aseguró no tener idea de la existencia de Lionel Messi, estrella argentina que ha ganado Champions League, LaLiga, Copa del Rey, Mundial de Clubes, League 1, Leagues Cup y hasta la Copa del Mundo en Qatar 2022.

“ Eso (el futbol) no me da de comer, la gente es bien bruta, dejan de comer por ir a ver futbol, pero yo no”, dijo Paquita la del Barrio en un progama de televisión en Chicago, en donde también al ser cuestionada sobre Lionel Messi se limitó a decir “No, no sé quién es ese. No, no y no. Qué bueno, lo felicito (en referencia a que era uno de los mejores futbolistas de la historia)".

“Una artista única e irrepetible, que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, informaron las redes sociales de la cantante.

