Estos serán los partidos de octavos de la Europa League

Los futbolistas mexicanos en el Viejo Continente tendrán duros retos con sus equipos, luego de que este viernes quedaron definidos los octavos de final de la Europa League. Ya sólo con la presencia de Andrés Guardado y Diego Lainez en el Real Betis, además de Jesús “Tecatito” Corona con el Sevilla.

Te podría interesar: Así quedaron los Cuartos de Final de la Concachampions

Así fue el sorteo para los futbolistas mexicanos

La Barra Libre de David Medrano... con Rafa Ayala | Íconos del boxeo

Este viernes se realizó el sorteo, en donde se establecieron los cruces para esta siguiente ronda que se jugará del 9 y 10 de marzo los encuentros de ida, mientras los de vuelta serán el 17 de marzo.

Betis vs Eintracht Frankfurt

El Betis sufrió para superar al Zenit en una llave en la que Guardado tuvo una destacada participación. Ahora, el equipo verdiblanco se verá las caras con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga que marcha en media tabla de la liga alemana.

Sevilla vs West Ham

En tanto, el Sevilla superó al Dinamo Zagreb en la fase previa, con el “Tecatito” siendo partícipe. Y para los octavos de final tendrán el complicado emparejamiento con el West Ham de la Premier League, quien está sorprendiendo en el futbol inglés.

Chucky Lozano eliminado

Tal vez te interese: Pérdida millonaria de San Petersburgo sin la final de Champions League

El único mexicano de la legión extranjera que se quedó en el camino fue Hirving “El Chucky” Lozano y su Napoli que fue eliminado por el Barcelona, en donde el atacante azteca no pudo ver acción por su lesión en el hombro.

¿Cómo quedaron los cruces de octavos de Europa League?

El resto de los duelos de los octavos de final de la Europa League son los siguientes: Rangers vs Estrella Roja; Braga vs Mónaco; Porto vs Lyon; Atalanta vs Leverkusen; Barcelona vs Galatasaray y Leipzig vs Spartak.

Un mexicano en la Conference League

Finalmente mencionar que el mexicano Erick Gutiérrez junto con el PSV se medirá al Copenhagen en los octavos de final de la Conference League, el nuevo torneo europeo que se disputa este año.

Así que la próxima semana se podrán ver a todos estos representantes del futbol mexicano en Europa, buscando seguir trascendiendo con sus equipos en estas competiciones.