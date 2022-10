Este 20 de octubre inician los cuartos de final en el Worlds 2022

El Worlds 2022 el 29 de septiembre en la Ciudad de México, ahora ya solo quedan 3 fases para poder conocer al gran campeón dentro del mundial de League of Legends, este jueves 20 de octubre inician los Playoffs donde 8 equipos se disputan un pase a la semifinal.

Cuatro días llenaos de acción, pero solo 4 podrán vencer y dominar la grieta del invocador y llevarse la gloria a casa, las regiones que siguen compitiendo son: Europa, China y Corea.

Cuartos de Final Worlds 2022

-Jueves 20 de octubre 16:00 hrs – Rogue VS JDG Intel Esports Club

-Viernes 21 de octubre 16:00 hrs – Royal Never Give Up VS T1

-Sábado 22 de octubre 16:00 hrs – DWG Kia VS Gen.G

-Domingo 23 de octubre 16:00 hrs – Edward Gaming Hycan VS DRX

El Casteo Legendario comandado por Skyshock, Pablo De Rubens, JJ, Corsario, Soso y Rafamike traerán la mejor narración de los encuentros épicos de esta fase del campeonato mundial de League of Legends, finalizando el 5 de noviembre con sede en San Francisco y lo podrás ver por todas las plataformas de Azteca Esports.

Koi en el Worlds 2023

Las organizaciones de esports Koi y Rogue anunciaron el inicio de una alianza estratégica en la que se planea llevar al equipo de la celebridad de internet español, Ibai Llanos y el defensor del FC Barcelona, Gerard Piqué a la máxima categoría de la escena profesional de League of Legends en la región europea.

Tras la hazaña de conseguir su primer campeonato de LEC, Rogue se unió a la lista de los 5 equipos que han alcanzado la más importante gloria de la escena en la región junto a G2 Esports, Fnatic, Alliance y MAD Lions.

