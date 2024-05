¿Rodrygo se va del Real Madrid? Declaraciones polémicas del brasileño

El atacante brasileño Rodrygo Goes, que ha sido señalado para salir del equipo del Real Madrid si se oficializa la llegada del astro francés Kylian Mbappé, ha dejado entrever la posibilidad de poderse ir del actual conjunto campeón de LaLiga española en una entrevista para el medio DAZN.

El jugador brasileño de 23 años y con contrato hasta 2028, dejó en el aire su continuidad en el Real Madrid e incluso en un momento, habló en pasado, como si ya diera por hecho su salida del equipo madridista. Al ser cuestionado si quiere al Real Madrid para siempre, Rodrygo contestó con un “sí, bueno...”, para luego decir “todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero no sé".

“Los años que he estado aquí fue un placer para mí", señaló hablando en pasado y cuando le dijeron que no pusiera nervioso al madridismo, respondió, “no, no. Siempre he dicho que quiero estar en este club, pero a ver...”.

Real Madrid no contempla la salida de Rodrygo

El entorno de Rodrygo ha reaccionado de inmediato a todos los rumores sobre la salida de brasileño del Real Madrid. Lo han hecho para desmentir que el jugador esté pensando en dejar el club blanco y que en la entrevista de DAZN se expresó mal. Ese entorno del brasileño insiste en que Rodrygo no piensa bajo ningún concepto marchare del club blanco y que su única intención es seguir en el Real Madrid para seguir haciendo historia.

Varios equipos recibirían con gusto al jugador sudamericano para la próxima temporada y uno que levanta la mano con un gran interés por hacerse de sus servicios es el conjunto del Liverpool de la Premier League.

Real Madrid, por su parte, no contempla en estos momentos la salida del brasileño.

La llegada de Rodrygo al Real Madrid

Rodrygo Goes llegó a las filas del Real Madrid en la temporada 2019-2020 por un traspaso de 45 millones de euros con el Santos de Brasil. El oriundo de Sao Paulo debutó en un encuentro ante el Osasuna en la cancha del Santiago Bernabéu donde anotó el segundo tanto del equipo blanco, partido que terminó con marcador de 2-0 a favor de los de casa.

En esta temporada de LaLiga, Rodrygo alcanzó los 10 goles y realizó cinco asistencias.