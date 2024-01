Habría oferta desde la MLS por futbolista de Chivas

El mercado de fichajes sigue al rojo vivo a pocos días de que inicie el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y las Chivas siguen siendo grandes protagonistas del mismo. Además de los rumores alrededor del posible regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández y de la incorporación de Cade Cowell, se reporta que el Rebaño Sagrado ha recibido una oferta formal desde la MLS por uno de sus futbolistas.

Aunque no hay claridad sobre la identidad del jugador, la información apunta hacia Juan José Macías, quien debido a una lesión ha tenido poca actividad recientemente. El delantero ha vestido los colores de Chivas y también ha tenido participación con el León y el Getafe de España. Luego de ser una de las grandes promesas en la Perla Tapatía, su carrera ha venido a la baja en gran parte a causa de las lesiones. La posible salida hacia el país vecino sería una buena oportunidad de volver a encontrarse con su futbol.

Con apenas 24 años, el atacante sigue estando en plenitud física y podría aportar lo suyo en caso de quedarse con Chivas, algo que al parecer desea él mismo. Los estadounidenses no son los únicos que han ofertado por el oriundo de Guadalajara, también lo ha hecho el Cruz Azul. Cabe recordar que el Sporting Kansas City, en donde actualmente hace goles el mexicano Alan Pulido, también se contempló llevarlo a la ciudad de las fuentes en 2022.

Amaury Vergara no quiere naturalizados en Chivas

Amaury Vergara confesó recientemente que mientras él esté al frente del Rebaño Sagrado, los naturalizados no tendrán lugar en Chivas, cuadro que históricamente ha jugado con mexicanos en sus filas.

No hay naturalizados en Chivas. Nunca, por lo menos en mi gestión (porque) no sé lo que pasará en el futuro, sólo lo que me toca, en mi tiempo de vida, pero no vamos a tener naturalizados en Chivas. Nosotros en nuestros estatutos, nos guiamos por lo que es considerado por la constitución como mexicanos ya sea nacidos o hijos de nacidos en México y eso es lo que por tradición en Chivas vamos a tener y lo estamos respetando”.

