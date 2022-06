Las ofertas que rechazó Carlos Vela para seguir en el LAFC

Este martes 28 de junio, el LAFC hizo oficial la renovación de Carlos Vela hasta el 2023 y el delantero mexicano admitió que tuvo algunas ofertas de la Liga MX, las cuales rechazó por su deseo de continuar en la MLS.

“Tuve alguna oferta, hablé con algunas personas de equipos de México, pero como siempre lo dije, mi primera opción era quedarme en Los Angeles. Si eso no pasaba, iba a mirar las opciones que tenía en Europa, que era mi segunda opción. Sí tuve algún acercamiento de equipos mexicanos, pero no contemplé o no era una de los principales lugares donde quería seguir mi carrera”, señaló en conferencia de prensa.

Los mexicanos que han jugado en el Reino Unido

Te puede interesar: Alegría en el LAFC por la renovación de Carlos Vela

El conjunto angelino anunció hace unos días los fichajes de Gareth Bale y Giorgio Chiellini y el exjugador del Arsenal declaró que su renovación ya estaba negociada desde antes que se supiera la llegada de estos jugadores.

“Esto ya venía de antes, era algo que estábamos trabajando de hace tiempo. Yo quería seguir aquí, seguir disfrutando del LAFC y los fans. Luego viene la cereza del pastel con esos refuerzos, que hacen que aún nos ilusionemos más. Si ya teníamos muchas opciones de ser campeones, ahora más. Esa responsabilidad es muy buena, pero también es una presión que tenemos que saberla llevar y demostrar en el campo el gran equipo que somos”.

Carlos Vela envía un mensaje a Gareth Bale

Carlos Vela firmó una extensión de contrato hasta el 2023 y le envió una advertencia a Gareth Bale.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo le habría hecho ‘el feo’ a una oferta de la MLS

“Esta liga es física. Si está en buena forma y viene con buena mentalidad, va a ser muy importante. Viene del Real Madrid, no tengo que hablar mucho de él porque sabemos lo bueno que es. Lo que podría decirle es que tiene que venir a trabajar. La liga no es tan fácil como dicen. Si viene en buena forma, buena actitud y mentalidad, va a ser muy importante para nosotros y espero que pueda traer ese nivel para ganar trofeos”.