Cristiano Ronaldo le habría hecho ‘el feo’ a una oferta de la MLS

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo incierto, pues desde Inglaterra se afirma que el lusitano ya no quiere jugar en el Manchester United, ya que ante la falta de refuerzos y que no jugarán la Champions League, busca salida, pero la MLS no sería una opción para él.

Ha salido a la luz que el jugador portugués fue tentado con una mega oferta directamente desde la MLS, misma que fue rechaza casi de inmediato, pues Cristiano Ronaldo no tendría entre sus planes dejar Europa, al menos no de momento.

¿Qué equipo de la MLS habría buscado a Cristiano Ronaldo?

De acuerdo a información del diario ‘Daily Star’, el Inter Miami de David Beckham se habría acercado al entorno de CR7, platicando de la posibilidad de ficharlo en este mercado de verano, pero el lusitano se negó.

La información dicta que le habrían ofrecido un contrato por al menos dos temporadas y ser uno de los mejores pagados de la MLS, con el objetivo de darle mayor protagonismo al Inter Miami, pero Cristiano Ronaldo les dijo que no.

Los motivos del rechazo serían relativamente comprensibles; el primero de ellos es que Cristiano Ronaldo aún se siente con nivel suficiente para jugar en uno de los mejores equipos de Europa, por lo que llegar a la MLS sería un ‘retroceso’.

El segundo es que el Manchester United le habría informado que no está a la venta, por lo que de momento no escucharían ninguna oferta que llegue a sus oficinas, pese a lo atractivas que lleguen a ser.

Desde Inglaterra se comenta que el Chelsea sería una de las opciones más viables para que CR7 continúe su carrera, por la cercanía entre Jorge Mendes (su agente) y el nuevo dueño del club; Bayern Múnich también sonó pero los ‘Bávaros’ ya lo habrían descartado de sus planes.