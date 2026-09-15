OFICIAL: Barcelona se queda con la final de la UEFA Champions League

El Barcelona atraviesa un buen momento en LaLiga y mantiene su protagonismo entre los grandes clubes del futbol europeo. Ahora, la institución también recibió una noticia que le permitirá quedarse con la UEFA Champions League. Algo espectacular.

Mientras el Barcelona rechazó al Cruz Azul hace dos meses, ahora recibió una confirmación por parte de la UEFA que coloca nuevamente a la institución en el centro de la máxima competencia europea. El Spotify Camp Nou será sede de la final de la Champions League masculina de 2029.

¿Por qué el Barcelona se quedará con la Champions League?

La UEFA eligió oficialmente al Spotify Camp Nou como escenario de la final de la edición de 2029. La decisión fue tomada este martes 15 de septiembre de 2026 por el Comité Ejecutivo del organismo, reunido en Tesalónica, Grecia.

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El estadio contará con una capacidad superior a los 104 mil espectadores, además de una amplia oferta VIP y de hospitality. Estas características fueron determinantes para que Barcelona se impusiera en la elección de la sede.

¿Cuándo y en qué estadio se juega la final de la Champions League?

La final de la UEFA Champions League 2029 se disputará el 2 de junio de 2029 en el Spotify Camp Nou. Será la tercera final de la máxima competición europea que reciba Barcelona.

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El Spotify Camp Nou acogerá la final de la @ChampionsLeague 2029 👇



🔗 Todos los detalles: https://t.co/187JSoNS8X pic.twitter.com/JWQ4xbUCSP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 15, 2026

Antes de la designación de 2029, Barcelona había recibido finales en 1989 y 1999. La primera terminó con victoria del AC Milan sobre Steaua de Bucarest, mientras que Manchester United venció al Bayern Múnich en la segunda.

¿Cuándo fue la última vez que la final de la Champions League se jugó en España?

La última final de Champions disputada en España fue el 1 de junio de 2019. Aquel partido se jugó en el entonces Wanda Metropolitano de Madrid, donde Liverpool derrotó 2-0 al Tottenham Hotspur.

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¿Cuántas Champions tiene el Barcelona y cuándo las ganó?

El Barcelona conquistó cinco veces la Champions League, contando la antigua Copa de Europa: 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11 y 2014-15. Sus rivales en las finales fueron Sampdoria, Arsenal, Manchester United, Manchester United y Juventus, respectivamente.

