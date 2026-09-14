Cuándo, dónde y en qué estadio se jugará la Campeones Cup entre Inter Miami y Cruz Azul

Cruz Azul tendrá la posibilidad de levantar un nuevo título en este 2026. Sin embargo, tendrá un escenario complicado: visitar el nuevo hogar de Inter Miami por la Campeones Cup. El partido definitorio tiene fecha para el próximo miércoles 16 de septiembre, choque que está programado para iniciar a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México.

Dónde queda y cuál es la capacidad del Nu Stadium, sede de la Campeones Cup

Cruz Azul jugará la final de la Campeones Cup en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami. El recinto se encuentra dentro del complejo Miami Freedom Park y está ubicado específicamente en 1900 NW 37th Avenue, Miami, Florida, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

El estadio fue inaugurado el pasado 4 de abril de 2026 y cuenta con una capacidad total para 26,700 aficionados. Entre los detalles del inmueble destacan su césped natural Bermuda, un graderío unificado y zonas cubiertas para proteger al público de las condiciones climáticas.

Cruz Azul e Inter Miami jugarán en el Nu Stadium|Crédito: @InterMiamiCF / X

¿Por qué Inter Miami será local ante Cruz Azul?

La Campeones Cup enfrenta al vigente campeón de la MLS Cup con el representante de la Liga BBVA MX. Inter Miami será local ya que, tradicionalmente, la competencia se celebra en la cancha del equipo de la MLS.

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Inter Miami obtuvo su boleto después de conquistar la MLS Cup 2025. El equipo de Lionel Messi derrotó 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final y levantó por primera vez el campeonato de la liga estadounidense.

Por otro lado, Cruz Azul se clasificó por haber obtenido el Campeón de Campeones al vencer a Toluca el pasado 25 de julio. Cabe destacar que para disputar el Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX, anteriormente se necesita ser campeón de liga.

Inter Miami será local en la final de la Campeones Cup 2026|Crédito: @InterMiamiCF / X

Inter Miami y Lionel Messi ya conocen lo que es jugar contra Cruz Azul

El cruce entre Cruz Azul e Inter Miami será el segundo de forma oficial entre ambos. El primero se jugó el 21 de julio de 2023 durante la fase de grupos de la Leagues Cup.

En aquella ocasión, Las Garzas se quedaron con el triunfo por 2-1 con un tiro libre de Lionel Messi en el cuarto minuto del tiempo agregado. Aquel encuentro también representó el debut oficial del argentino y de Sergio Busquets con la institución de Florida.

En este contexto, La Máquina tendrá la posibilidad de obtener la revancha ante Inter Miami, luego de haber sido la primera víctima de Messi vistiendo los colores del cuadro rosa. En caso de levantar la copa, será el tercer trofeo de Cruz Azul en el año luego de ser campeón del Clausura 2026 y el ya mencionado Campeón de Campeones.