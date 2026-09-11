La IA predice qué tan probable es que Julián Quiñones gane el Balón de Oro 2026

Julián Quiñones hizo historia dentro del futbol mexicano y se colocó entre los mejores jugadores del mundo durante la temporada 2025-26. El delantero del Al Qadsiah fue uno de los 30 nominados al Balón de Oro, galardón individual entregado por la revista France Football. Sin embargo, ¿Qué tan probable es que pueda quedarse con el premio?

Un análisis exhaustivo realizado por la inteligencia artificial de ChatGPT comparó a Julián Quiñones con el resto de competidores por el premio y reveló cuántas probabilidades reales tiene de quedarse con el Balón de Oro. De acuerdo a sus estimaciones, el mexicano cuenta con alrededor de un 0.1% de probabilidades de ganar el trofeo.

Las probabilidades de Julián Quiñones en el Balón de Oro 2026

Para la IA, prácticamente es imposible que Quiñones obtenga el galardón individual, precisamente porque hay jugadores que han tenido un mejor desempeño a lo largo de la temporada, además de ser más mediáticos. Según ChatGPT, existe una probabilidad de entre el 25% y el 35% de finalizar dentro del Top 20.

|X: Julián Quiñones

Además, la herramienta de OpenAI adelanta que Quiñones tiene altas probabilidades (entre 80% y 90%) de recibir al menos un voto. En este contexto, la inteligencia artificial adelanta que el delantero mexicano se ubicará entre la posición número 21 y 27. No obstante, estas cifras representan una proyección basada en los criterios oficiales y la competencia.

TE PUEDE INTERESAR:



Los argumentos que favorecen a Julián Quiñones

El futbolista de la Selección Mexicana mantiene números suficientes para justificar su lugar entre los 30 candidatos. Sumó 33 goles con el Al-Qadsiah durante la temporada y se convirtió en el máximo artillero de México en la Copa del Mundo con cuatro anotaciones, además de brindar una asistencia. En total, Quiñones acumuló 37 goles, siendo su mejor temporada desde su debut.

El Mundial elevó considerablemente su candidatura. Sin esos cuatro goles, difícilmente habría sido incluido en una lista dominada por futbolistas de clubes europeos. El rendimiento individual es el criterio más importante del premio, de acuerdo con el reglamento oficial del Balón de Oro.

Quiñones|Crédito: @miseleccionmx / X

Por qué Quiñones está lejos de los favoritos

El principal problema de Quiñones es que sus números no estuvieron acompañados por títulos colectivos de primera línea. No ganó la Liga Profesional Saudí y México quedó eliminado en Octavos de Final del Mundial.

Además, compite contra candidatos con temporadas prácticamente completas:



Harry Kane: 73 goles entre Bayern Múnich e Inglaterra, tres títulos nacionales y Semifinales del Mundial.

73 goles entre Bayern Múnich e Inglaterra, tres títulos nacionales y Semifinales del Mundial. Lamine Yamal: campeón del Mundial, LaLiga y la Supercopa de España.

campeón del Mundial, LaLiga y la Supercopa de España. Rodri: campeón y mejor jugador de la Copa del Mundo.

campeón y mejor jugador de la Copa del Mundo. Kylian Mbappé: Bota de Oro del Mundial y nuevo máximo goleador histórico de la competencia.

Bota de Oro del Mundial y nuevo máximo goleador histórico de la competencia. Lionel Messi: finalista del Mundial y 75 participaciones de gol.

finalista del Mundial y 75 participaciones de gol. Khvicha Kvaratskhelia: figura del PSG que conquistó la Champions League.

figura del PSG que conquistó la Champions League. Erling Haaland: 58 goles y siete anotaciones en el Mundial.

Frente a esos expedientes, los 37 goles de Quiñones pierden fuerza por el nivel de la liga en la que fueron conseguidos y la ausencia de trofeos. El listado completo también contiene jugadores del PSG, Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, Arsenal y Manchester City con mayor exposición internacional.