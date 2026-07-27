Barcelona tomó una decisión con la invitación a Cruz Azul para jugar en el Camp Nou

Cruz Azul mantenía el sueño vivo de disputar un partido histórico contra nada más ni nada menos que el FC Barcelona. Reportes desde territorio español señalaban que existía de forma concreta la posibilidad de que el equipo dirigido por Joel Huiqui fuera el rival invitado por el conjunto blaugrana para disputar el emblemático Trofeo Joan Gamper, partido de preparación donde los culés presentan su plantilla antes del inicio de la temporada.

La posibilidad de que La Máquina enfrentase a uno de los equipos más poderosos del mundo generó una expectativa gigante tanto entre los aficionados cementeros como en todo México. Además de ser atractivo en lo deportivo, enfrentar al Barcelona significaría una exposición mundial interesante para Cruz Azul, pero lo cierto es que la directiva del conjunto catalán definió a otro rival para enfrentar en el Trofeo Joan Gamper.

Barcelona desestima la posibilidad de jugar contra Cruz Azul

En las últimas horas, el Barcelona anunció de forma oficial que disputará el Trofeo Joan Gamper el próximo 19 de agosto contra el Al Ahly de Egipto, uno de los clubes más laureados de todo el continente africano. De esta manera, Cruz Azul quedó relegado entre las opciones de los blaugranas y deberá esperar a otro inicio de temporada para poder soñar con este emocionante cruce.

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La elección por el cuadro egipcio se justifica debido a los recientes vínculos comerciales y deportivos entre ambas instituciones. Resulta que el choque entre ambos equipos en la previa del inicio de la temporada se acordó durante las negociaciones por Hamza Abdelkarim, delantero egipcio de 18 años que jugó cedido en la cantera del Barcelona y que el club terminó adquiriéndolo de forma definitiva por 1,5 millones de euros.

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De esta manera, el Barça presentará ante su afición a sus refuerzos más destacados para afrontar el curso 2026-27. Entre los nombres más redundantes aparecen el inglés Anthony Gordon, quien obtuvo el tercer puesto con Inglaterra en el Mundial 2026, y Karim Adeyemi, talentoso futbolista alemán que llegó procedente del Borussia Dortmund.

🏟️ @AlAhlyEnglish, FC Barcelona’s opponent in the 61st edition of “La Festa del Gamper Estrella Damm” pic.twitter.com/Rpwewc9exC — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2026

Cruz Azul se enfoca en sus objetivos

Si bien es cierto que disputar el Joan Gamper contra el Barcelona hubiese significado un salto en la exposición mediática de La Máquina, por calendario habría sido muy complicado. Los celestes vienen de jugar el Campeón de Campeones contra Toluca, además de ya haber iniciado el Apertura 2026 y con la Leagues Cup a la vuelta de la esquina. Este habría sido otro de los motivos por los cuales Cruz Azul fue descartado por la entidad europea.