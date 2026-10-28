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OFICIAL: castigan con 11 partidos de suspensión a jugador profesional que EMPUJÓ a árbitra

Las disculpas no le alcanzaron a Julio Cruz de Tepatitlán, quien en un acto injustificado lanzó un reclamo airado sobre una árbitra, seguido de un empujón que dio en pleno partido.

castigo jugador arbitra empujon

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El jugador profesional del Tepatitlán Julio Cruz ha sido castigado de forma ejemplar por 11 partidos, luego de que el viernes pasado cuando corría el minuto 59 en el partido contra Cancún, encaró a la árbitra Lizzet García a la que además le pegó un empujón en reacción a la expulsión que García realizó.

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El delantero y el equipo de Tepatitlán que están en el fondo de la competencia, reciben este nuevo problema que no se pudo evitar pese a las disculpas que el jugador emitió, explicando que no es una persona ni jugador que suela realizar ese tipo de acciones.

Julio Cruz también acotó que nada justifica lo sucedido y lamenta sus acciones porque tiene una madre, hermana e hijas que respeta y ama. Reiteró su disculpa ante lo ocurrido cerró “pidiendo perdón de la manera más honesta”.

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Comisión de arbitraje pone mano dura y manda a Julio Cruz de Tepatitlan, castigado por 11 juegos

En tanto el video de la agresión y todo lo sucedido se hicieron viral en redes sociales y fue duramente señalado, la comisión de árbitros ha informado que por 11 juegos, se irá suspendido Julio Cruz enlistando los diferentes sucesos que llevan a esa resolución.

  • Julio Cruz: expulsado 1 partido
  • Julio Cruz: conducta violenta 7 partidos
  • Julio Cruz: emplear un lenguaje, insultar y ser humillante 3 partidos

En la información que se desplegó este martes, se observa que el periodo más amplio es por siete partidos, que es precisamente por el empujón que tiene sobre Lizzet García. En el video se apreció el tipo de movimiento que realiza y algunas opiniones han pedido inclusive que sea inhabilitado.

Tepatitlán ahora podría tomar decisiones sobre el jugador, pues estar suspendido por 11 partidos, significa que los dos últimos partidos del torneo ya no podrá jugar, sumado a los 9 que deberá pagar en el siguiente torneo lo que significa más de medio torneo considerando que es una temporada de 16 fechas.

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