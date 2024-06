OFICIAL: ‘Chucky’ Lozano llega a la Major League Soccer

Es oficial. Luego de una serie de especulaciones, Hirving Lozano tiene nuevo equipo. El delantero mexicano dejará el futbol europeo para llegar a Estados Unidos, donde ha sido anunciado como nuevo jugador de San Diego FC en la Major League Soccer.

Con un video al estilo animé, el conjunto de California recopila algunas acciones del jugador con un mensaje del ‘Chucky’: “Nos vemos pronto...”.

“San Diego FC anunció hoy que el Club adquirió a Hirving “Chucky” Lozano como el primer Jugador Designado en la historia de San Diego FC y firmó al extremo con un contrato de cuatro años hasta el final de la temporada 2028 de la MLS con dos años de opción. San Diego FC ha llegado a un acuerdo con el actual club de Lozano, PSV Eindhoven, de la Eredivisie de Holanda para transferir al Internacional mexicano al SDFC el 1 de enero de 2025”, se lee en el comunicado publicado en el sitio oficial de la nueva franquicia de la Major League Soccer.

¿Cuándo es la presentación del ‘Chucky’ Lozano con San Diego FC?

Hirving Lozano va a ser presentado de forma oficial el próximo jueves 13 de junio en el Estadio Snapdragon en un evento al cual van a poder acudir los aficionados.

“Firmar a un jugador de la talla internacional de ‘Chucky’ Lozano es el mayor respaldo posible a nuestro proyecto en San Diego”, dijo el propietario y presidente del San Diego FC, Sir Mohamed Mansour.

“Es un honor unirme al San Diego FC como el primer Jugador Designado del Club. Es emocionante ser parte de la historia mientras construimos un Club que competirá por campeonatos de la MLS. En todos los países en los que he jugado, siempre me esfuerzo por dejar una huella y dejar un impacto en San Diego y la MLS es muy importante para mí.

“El proyecto y los planes del Club para la Academia Right to Dream de San Diego resonaron profundamente con la trayectoria profesional que he tenido en este deporte. Me identifiqué inmediatamente con el proyecto y estoy seguro de que podremos ayudar a muchos jugadores juveniles de ambos lados de la frontera. Estoy más que emocionado y espero terminar el año fuerte con el PSV Eindhoven y unirme al San Diego FC a principios de 2025”, dijo Hirving Lozano en declaraciones citadas por el equipo.