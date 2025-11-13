deportes
OFICIAL: este es el nuevo formato del repechaje para los últimos clasificados al Mundial 2026

El repechaje del Mundial 2026 no tendrá el mismo formato de partidos de ida y vuelta, y presentará novedades que debes estar al tanto previo al sorteo

El formato del repechaje del Mundial 2026
TV Azteca
El formato del repechaje del Mundial 2026
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y, con el sorteo de la fase de grupos a la vuelta de la esquina , te contaremos cómo se disputará el repechaje intercontinental y europeo, las últimas instancias que tienen las selecciones de estar presentes en la cita mundialista y que presentará varios cambios para esta edición que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

El formato del repechaje intercontinental (dos boletos)

El repechaje intercontinental presentará cambios importantes para el Mundial 2026, ya que fueron eliminados los encuentros de ida y vuelta y, en su lugar, se jugará una especie de ‘mini torneo’ para conocer a los clasificados desde esta instancia. Por otra parte, México tendrá 4 sedes en la Copa del Mundo del año próximo .

Mundial 2026
@FIFAWorldCup / X
Equipos ya clasificados al Mundial 2026

Esta fase contará con seis equipos clasificados, los cuales estarán divididos en dos llaves de tres países cada una. Las dos peores selecciones del ranking FIFA de cada cuadro se enfrentarán en un duelo directo y, quien logre ganar el partido, chocará con el país que es cabeza de serie de cada llave para definir al clasificado.

Los equipos que podrían disputar el repechaje intercontinental

Hasta la fecha, solo Nueva Caledonia y Bolivia lograron conseguir su boleto al repechaje intercontinental: el país oceánico obtuvo su pase a pesar de ser goleado 3-0 por Nueva Zelanda en la Final de las Eliminatorias de Oceanía. Mientras que los sudamericanos sellaron su clasificación tras vencer a Brasil por la mínima en las Eliminatorias Sudamericanas, resultado que se combinó con la derrota de Venezuela frente a Colombia.

Las cuatro plazas restantes se distribuirán de la siguiente manera:

  • El ganador de la quinta ronda de la AFC (Asia)
  • El ganador de la final de la segunda ronda de la CAF (África)
  • Dos lugares para CONCACAF

El formato del repechaje UEFA (cuatro boletos)

FIFA otorga cuatro boletos desde el repechaje para las selecciones europeas que saldrán de un Playoff disputado por los 12 equipos que finalizaron como segundos de grupo en las Eliminatorias UEFA y los cuatro mejores equipos que terminaron líderes de grupo en la Nations League, que no se hayan clasificado mediante las eliminatorias.

En total, serán 16 los equipos clasificados al repechaje UEFA y serán distribuidos en duelos directos con cuatro semifinales armadas mediante un sorteo. Las cabezas de serie serán definidas por el ranking FIFA y actuarán como locales durante el repechaje. De esta manera, existirán cuatro caminos para llegar a una final y los ganadores conseguirán su boleto a la próxima Copa del Mundo.

