OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX se refuerza con estrella con pasado en Europa

La Liga BBVA MX sigue sumando nuevos jugadores y en la rama femenil no es la excepción. Esta vez fue el turno de Atlas, equipo que confirmó el fichaje de la estadounidense Sydney Stephens. La delantera viene de tener su primera experiencia en Europa y llega al futbol mexicano como una completa apuesta por parte de la directiva tapatía.

Mediante sus redes sociales, el cuadro rojinegro anunció la llegada de Stephens, aunque no brindaron detalles sobre la duración que tendrá su contrato, el coste de la operación ni tampoco cuánto ganará en el equipo de Guadalajara. Sin embargo, desde Irlanda dieron detalles más específicos sobre su contratación.

El medio irlandés The 42 mencionó que el acuerdo entre Stephens y Atlas se cerró en un contrato por dos años con una remuneración anual de 42 mil euros. Además, habría llegado como agente libre, ya que en su anterior club tenía condición amateur y recibía únicamente gastos. Cabe resaltar que estos datos no fueron confirmados por Atlas.

Nueva Rojinegra en la casa. 😮‍💨❤️🖤



Desde Estados Unidos y con experiencia en el futbol europeo, Sydney Stephens llega para reforzar a La Academia.



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¡Bienvenida, Sydney! 🤩 pic.twitter.com/Dw99vNYaai — Atlas FC Femenil (@AtlasFCFemenil) September 4, 2026

¿Quién es Sydney Stephens, nueva jugadora de Atlas Femenil?

Stephens comenzó su desarrollo en St. Louis Scott Gallagher, una reconocida academia de futbol juvenil estadounidense. Allí compitió en la Elite Clubs National League y acostumbraba jugar con categorías de mayor edad.

A lo largo de su formación participó en un campamento nacional iD2 y fue incluida entre las 150 mejores jugadoras de la generación 2020 por IMG. También apareció en listados de mediocampistas nacionales destacadas y de futbolistas a seguir en la Conferencia Medio Oeste de la ECNL.

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En Waterloo High School fue capitana y registró 12 goles y 21 asistencias. Ayudó al equipo a conquistar su conferencia y alcanzar los cuartos de final estatales de Illinois.

Su explosión en Irlanda que llamó la atención de Atlas Femenil

La atacante firmó contrato con el Sligo Rovers en febrero de 2026 para disputar la Women’s Premier Division de Irlanda. Este fue su primer contrato dentro del futbol profesional y rápidamente pasó de ser una mediocampista creativa a tener mayor presencia en el área rival.

Según la información publicada por Atlas, Stephens fue titular en todos los partidos que disputó con Sligo, anotó 10 goles, dio cuatro asistencias y recibió cinco reconocimientos como Jugadora del Partido.

Sydney Stephens es nuevo refuerzo de Atlas Femenil para el Apertura 2026|Crédito: @AtlasFCFemenil / X

¿Cómo juega Sydney Stephens?

Según la propia jugadora, se define como una mediocampista creativa que disfruta participar constantemente en la circulación. Considera que sus principales características son la velocidad, la comunicación, el liderazgo y la capacidad para utilizar ambos pies.

Puede ocuparse de varias posiciones dentro del campo de juego como mediapunta detrás de una centrodelantera, interior en un mediocampo de tres jugadoras, abierta por cualquiera de las dos bandas o como segunda atacante, función en la que explotó su llegada al área en Irlanda.

Su flexibilidad posicional será una de las virtudes que beneficiará a Atlas Femenil. Stephens puede ayudar en la creación sin obligar al equipo a sacrificar presencia en el área. Esta valoración es una inferencia a partir de sus funciones y estadísticas en Illinois y Sligo.