Mundial México 2026
OFICIAL: Ex de Chivas pierde con su selección y queda fuera del Mundial 2026

El protagonista no logró el objetivo por el cual fue contratado, pese a las pocas posibilidades que tenía su selección de calificar a la justa mundialista

José Alejandro
Mundial México 2026
Veljko Paunović no logró el objetivo de clasificar a Serbia al Mundial 2026 tras perder 2-0 ante Inglaterra en la penúltima jornada de la Eliminatoria de la UEFA. El ex de Chivas fue contratado recientemente por la selección europea para meterlos al repechaje, ya que debido a los malos resultados ya no aspiraban a clasificar de manera directa.

Serbia se ubica actualmente en la tercera posición del Grupo K con 10 puntos, solo detrás de Inglaterra con 21 y de Albania con 14, selección que le robó su pase a repechaje. Por lo anterior, la selección de Veljko ya no aspira a nada si es que gana en la última fecha de la Eliminatoria, en la que Portugal y Cristiano Ronaldo se juegan su pase a la Copa del Mundo del siguiente año .

Chivas Mundial 2026
Veljko perdió contra Inglaterra y no tiene ninguna posibilidad de calificar, ni siquiera por repechaje

Paunović disputará su último partido el domingo 16 de noviembre ante Letonia, ya que solo fue contratado por 2 partidos con la esperanza de que metiera a Serbia a la repesca. No obstante, existe la posibilidad de que se quede para iniciar el proceso al Mundial 2030, de acuerdo con información del medio Sport Club.

El ir y venir del ex de Chivas en este 2025

El serbio arrancó este año siendo entrenador de Tigres, equipo con el que marchaba bien durante el Clausura 2025, pero de manera inesperada fue cesado en marzo. Solo permaneció un par de semanas sin trabajo, pues fue anunciado como el nuevo técnico del Real Oviedo, club al que ascendió a la Liga de España.

El entrenador hizo un gran trabajo al regresar al equipo al máximo circuito después de permanecer durante 20 años en la Segunda División. Sin embargo, poco le duró el gusto, ya que en la Fecha FIFA de octubre fue despedido ante una mala racha de resultados y pese a que tenía contrato vigente.

Paunović fue pretendido por algunos equipos de México, pero decidió incursionar en los medios en una cadena televisiva de España, a fin de ser uno de los analistas para el Mundial 2026, pero solo trabajó un par de semanas, ya que recibió la propuesta de dirigir a su selección en las Eliminatorias de la UEFA.

Chivas
Serbia
