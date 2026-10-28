Cruz Azul podría recuperar a una de sus figuras para enfrentar a León, pero hay dos jugadores que preocupan

Cruz Azul podría recuperar a José Paradela para su próximo compromiso contra León en el Apertura 2026. El mediocampista argentino ya se reincorporó a los entrenamientos junto al resto del plantel, mientras Willer Ditta y Ralph Orquín continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

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Según fuentes cercanas a Azteca Deportes, Paradela ha mostrado avances importantes y apunta a estar disponible para el siguiente partido. Sin embargo, su participación dependerá de la evolución física que presente durante los próximos entrenamientos y de la decisión del cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui.

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La posible reincorporación llega en un momento importante para La Máquina, que está muy cerca de amarrar su boleto a la Liguilla, y pretende llegar a ella con la mayor cantidad de futbolistas disponibles.

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¿Cuándo volverá José Paradela a jugar con Cruz Azul?

El regreso de Paradela podría producirse frente a León, siempre que complete satisfactoriamente su preparación y reciba el visto bueno del cuerpo técnico.

El argentino es una alternativa importante para la generación de juego ofensivo, especialmente por su capacidad para recibir entre líneas, distribuir el balón y conectar con los delanteros.

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Su reincorporación también permitiría a Huiqui disponer de más opciones para organizar el mediocampo y administrar los minutos de sus futbolistas durante las últimas jornadas.

Aunque el hecho de entrenar con el grupo reprsenta una señal positiva, todavía no es sinónimo de una confirmación de que será titular.

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¿Qué lesiones tienen Willer Ditta y Ralph Orquín?

La situación de Willer Ditta sigue siendo una de las principales preocupaciones de Cruz Azul. El defensor colombiano sufrió un pisotón que, según reportes periodísticos, le habría provocado una pequeña fisura en un dedo del pie.

El club deberá evaluar su recuperación antes de determinar cuándo podrá regresar a la actividad competitiva. Por ahora, no existe una fecha definitiva de reincorporación.

Por su parte, Ralph Orquín también continúa trabajando para superar sus molestias físicas, sin que se haya confirmado públicamente una fecha exacta para volver a jugar.

Las posibles ausencias obligan a Huiqui a mantener alternativas en defensa, mientras Paradela se perfila como el futbolista con mayores posibilidades de regresar a corto plazo.