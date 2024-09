OFICIAL: Luis Suárez anuncia su RETIRO

Luis Suárez anunció su retiro de la selección de Uruguay, el “Pistolero” afirmó que jugará su último partido con la playera de su país este viernes, cuando los “Charrúas” reciban a Paraguay en el Estadio Centenario en la jornada 7 de las eliminatorias de la Conmebol.

“Quería empezar con algo que personalmente se ha manejado durante las últimas horas, me hubiera encantado que se enteren por mí, por eso era la conferencia, sepan entender que el día viernes... me cuesta hasta decirlo, será mi último partido con la selección de mi país, pero es algo que lo venía pensando, lo venía analizando, es el momento indicado porque tengo mis razones, no hay nadie que tome la decisión, es muy difícil, pero es el momento el cual pueda jugar el último partido con la selección tranquilo, lo voy a jugar con la misma ilusión que lo jugué en mi primer partido con la selección en el 2007", señaló Luis Suárez.

Los números de Suárez en la Selección

“Lucho” es el máximo anotador histórico de Uruguay con 69 goles en 142 partidos, además es el segundo en las eliminatorias de la Conmebol con 29 tantos en 63 encuentros, solo dos por debajo de su amigo Lionel Messi (31), también es el segundo uruguayo con más goles en la historia de las Copas del Mundo con 7, por detrás de Óscar Míguez (8).

Además el jugador del Inter Miami suma 39 asistencias en la selección, muestra de su gran compañerismo al ataque que tuvo en el ataque “Charrúa” junto a grandes delanteros como Edinson Cavani o Diego Forlán, tridente que conquistó la última Copa América de Uruguay en el 2011.

El adiós de la leyenda

Este viernes la leyenda del futbol uruguayo se despedirá en su casa ante su gente frente a más de 60 mil personas que podrán ver el adiós de su histórico goleador, Luis Suárez, el “Pistolero”.

