Amaba el barrio, salió de él y ganó una medalla olímpica y hoy está en la Casa del Boxeo

El medallista olímpico de Paris 2024, Marco Verde, es ahora parte de la Casa del Boxeo. Marco creció con el béisbol en las venas, pero a los 12 años tomó una decisión que cambiaría su vida ya que abandonó el diamante para subir al ring. Su talento y determinación lo llevaron a entrenar en la Ciudad de México y a representar a su país en París 2024, donde logró regresar al boxeo mexicano al podio olímpico, sumando la medalla número 14 en la historia de la disciplina.

La vida de Marco Verde

La historia de Verde es también una reivindicación familiar. Su padre, Sami Verde, se quedó en la primera ronda de Barcelona 1992, y ahora, su hijo ha logrado lo que él no pudo que fue subirse al podio olímpico. Como amuleto, Marco llevó consigo a París una camisa que su padre mandó hacer cuando era boxeador profesional. “Era mi papá en ese retrato, en la parte de atrás de la espalda que diga Sami. Así que esta camisa no me va a faltar”.

Para Verde, el boxeo no solo representó una meta deportiva, sino también una vía para alejarse de los problemas de su barrio. “Una frase que me dicen mucho: ‘amamos el barrio, pero los sueños están fuera de él’. Me gusta estar en el barrio, pero los amigos se pierden en las drogas o en otras cosas, eso me llevó a salirme de casa y buscar esto”, expresó tras colgarse la medalla en París.



Con su esfuerzo y sacrificio, Marco Verde no solo cumplió su sueño de colgarse una medalla olímpica, sino que también escribió su nombre en la historia del boxeo mexicano. Ahora, en esta nueva etapa como profesional, busca llevar su carrera al siguiente nivel y demostrar de qué está hecho en los cuadriláteros de mayor envergadura. Para ello, ha tomado la decisión de entrenar bajo la tutela de Eddy Reynoso, uno de los entrenadores más exitosos del mundo, conocido por trabajar con figuras como Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Con Reynoso a su lado, Verde espera perfeccionar su técnica, fortalecer su mentalidad y consolidarse como un referente del boxeo a nivel internacional.

🔴EN VIVO: https://t.co/5ivoPN8sLI



La razón por la que decidió ser boxeador profesional de la mano de Eddy Reynoso, luego conseguir la medalla de plata en París 2024

¿Cuándo debuta Marco Verde?

El originario de Mazatlán, Sinaloa, de tan solo 22 años de edad, tendrá su debut como boxeador profesional este 2025 en el mes de mayo, sin embargo, aún se desconoce la fecha exacta y el rival.

🔴EN VIVO: https://t.co/5ivoPN8sLI



Esta es tu casa, Los Protagonistas le dan la bienvenida a Marco Verde

