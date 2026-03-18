OFICIAL: Poncho De Nigris sorprendió al decir cuál sería la pelea estelar de Ring Royale 2

Mientras que todos los resultados de las peleas del Ring Royale tuvieron mucho éxito, tal como todo el evento en general, el organizador Poncho De Nigris sorprendió al decir cuál sería el combate estelar del Ring Royale 2. Es que el hombre que saltó a la fama como concursante de la segunda temporada de Big Brother México promete que habrá una segunda edición.

El boxeo de celebridades es todo un éxito, no por nada Alana Flores gana una fortuna en Supernova. Resulta que el Ring Royale tuvo millones de espectadores en México y su organizador, Poncho De Nigris, no ha perdido el tiempo. Con la adrenalina de lo vivido en la Arena Monterrey, el regiomontano soltó una “bomba” en sus redes sociales.

|Gemini y @RingRoyale

El anuncio oficial no se hizo esperar: De Nigris ya tiene en la mira el combate que encabezará la segunda entrega del evento, y no se trata de una pelea convencional. El influencer y empresario busca un combate formato de 2 contra 2 con los máximos exponentes del rap mexicano actual: Santa Fe Klan y C-Kan contra Millonario y Dharius.

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Guerra de rimas sobre el cuadrilátero del Ring Royale 2

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Poncho lanzó la propuesta para la pelea estelar del Ring Royale 2, la cual enfrentaría a Santa Fe Klan y C-Kan contra Millonario y Dharius. “¿Y si cerramos un 2 contra 2 así? Porque ayer se andaban peleando y les dije que mejor arriba del ring”, compartió De Nigris.

Y si cerramos un 2 contra 2 así ? Porque ayer se andaban peleando y les dije que mejor arriba del ring. Me dijeron que si 2 de ellos. Que opinan la cerramos para la segunda edición ? #ringroyale ya tenemos que empezar a jalar. 😎🫡👑🎤 pic.twitter.com/oMMwh483oT — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 16, 2026

El antecedente: Una noche de nocauts y polémica

El organizador acompañó el mensaje con un póster promocional que ya es viral. Este enfrentamiento promete mucho debido al antecedente reciente de la primera gala.

Resulta que en el choque entre el ex-WWE, Alberto del Río 'El Patrón', y el influencer fitness, Chuy Almada, terminó en controversia. Tras la intervención del staff de Del Río, la pelea se detuvo otorgándole el triunfo a Almada, lo que provocó la furia del luchador potosino, quien ya exige una revancha “sin guantes ni careta”.

Con estos antecedentes, Ring Royale 2 se perfila para ser el evento mediático más grande de 2026 en México. Santa Fe Klan y C-Kan vs. Millonario y Dharius sería el gran combate elegido por Poncho De Nigris.

