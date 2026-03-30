OFICIAL: Los primeros equipos clasificados a la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil tiene a sus dos primeros invitados a la liguilla; Rayadas de Monterrey y las Águilas del América. Líder y sublíder de la clasificación general, tanto regiomontanas como capitalinas aseguraron su presencia en las series por el título con aún tres jornadas por disputarse.

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El cuadro albiazul es el único equipo invicto con 11 triunfos y tres empates, mientras que, las Águilas llevan 10 victorias, tres empates y una sola derrota en esta fase regular. Con ello, dos de los grandes candidatos al título ya tienen su boleto y buscarán en las jornadas restantes quedar lo más alto posible en la general para recibir las series de vuelta en casa.

Seis boletos en disputa

Con dos puestos ya ocupados, hay 10 equipos que aíun tienen posibilidades de meterse a la fase final del Torneo Clausura 2026, aunque por ejemplo las Diablas Rojas del Toluca, Tuzas del Pachuca y las Amazonas están muy cerca de conseguir su pase a la liguilla (los tres conjuntos con 30 puntos).

Por otro lado, clubes como Bravos de Juárez, las Pumas de la UNAM, Cañoneras de Mazatlán y Club León no dependen de sí mismas para estar en las ocho primeras de la tabla de clasificación, pero aún matemáticamente se pueden meter. Finalmente, Chivas y Cruz Azul; sexto y octavo de la tabla con 28 y 27 unidades) podrían tambien asegurar su pase con un triunfo en la siguiente jornada, mientras que, Tijuana con 22 unidades marca la línea de clasificación y tendrá que acelerar si no quiere perderse las series por el campeonato.