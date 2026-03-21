OFICIAL: Regresa el Niño Hamburguesa con nuevo nombre tras ser despedido de la Triple A

Niño Hamburguesa hizo su regreso a los encordados luego de ser despedido por Triple A, pues solo le bastó poco más de una semana para encontrar trabajo en una empresa mexicana que viene pujando fuerte desde hace ya tiempo, la cual lo presentó bajo el nombre de Burguer Boy. Conoce al luchador que pagó una fortuna por portar el nombre y la máscara de Rey Mysterio.

El luchador que durante años perteneció a la Caravana Estelar hizo su presentación este viernes 20 de marzo en The Crash, una aparición que sorprendió a todos, ya que subió al ring para ayudar al Alberto del Río “El Patrón” de los ataques de D-Luxe y Demonio Infernal. Esta fue la primera compra del Niño Hamburguesa tras su primera participación en la WWE.

El exluchador mexicano se presentó en la empresa The Crash para salvar a Aberto del Río.|Captura de pantalla

El exluchador de Triple A fue vitoreado por el público y llamó la atención al hacer pareja con Alberto, ya que cuando ambos formaron parte de la empresa mexicana fueron rivales. Incluso, se hicieron virales los videos cuando “El Patrón” le recetaba una golpiza arriba del ring.

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¿Por qué la Triple A corrió al Niño Hamburguesa?

El Niño Hamburguesa estuvo en el ojo del huracán hace casi 2 semanas, luego de que se hiciera viral un video en el que golpea a un aficionado que se encontraba en primera fila. Ello, sin aparente razón, ya que la expresión de la víctima fue de incredulidad a lo que estaba pasando.

Mientras el luchador se encontraba peleando contra su rival abajo del ring, cayó arriba de las piernas de un aficionado y discretamente le lanzó varios codazos a la cara, para seguir continuando con la lucha que se realizó durante los primeros días de marzo en Pachuca, Hidalgo.

El video llegó hasta los directivos de la WWE, actuales dueños de Triple A, que después de evaluarlo decidieron dar de baja al Niño Hamburguesa, pese a que era uno de los estandartes de la empresa. Ahora, se desconoce si formará parte del elenco de The Crash o incursionará en el ámbito independiente.