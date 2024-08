OFICIAL: Así se jugarán las Semifinales de la Leagues Cup 2024

Ya se saben a los cuatro equipos que han clasificado a las Semifinales de la Leagues Cup 2024 y todos son equipos de la MLS. Por lo que el futbol mexicano se despide del torneo norteamericano por segunda ocasión consecutiva.

El primer boleto se jugó entre el Columbus Crew vs New York City, quién derrotó en penales al New York City, por un marcador de 4-3 y así se convirtieron en el primer equipo en clasificar a la siguiente fase.

Te puede interesar: ¡LA AFICIÓN NO PERDONA A MALAGÓN! Estos son los memes de la derrota del América vs Colorado en la Leagues Cup 2024

El partido se dio entre dos equipos de la Major League Soccer, donde iniciaron el encuentro con mucha efusivas en busca de ponerse arriba en el marcador y fue el conjunto de Columbus Crew que se adelantó en el marcador al minuto 1, con gol de Alonso Martínez.

Después del gol, los decibeles del partido disminuyeron en su totalidad la mayor parte del primer tiempo del encuentro. Fue hasta el minuto 41, cuando Cucho Hernández aprovechó la asistencia de Max Arfsten para definir el gol del empate.

Los equipos ya no se pudieron hacer daño en 90 minutos y se fueron a la tanda de penales. Ya en la hora de la muerte súbita, el conjunto de Columbus se llevó el triunfo y se convirtió en el primer clasificado a las Semifinales de la Leagues Cup 2024.

El segundo duelo de Cuartos que se llevó a cabo, fue en el Mazatlán vs Philadelphia Union donde el conjunto de la MLS se llevó el triunfo en tanda de penales y derrotó a los Cañoneros 4-3, por lo que dejó fuera al primer equipo de la Liga BBVA MX.

LAFC vs Seattle Sounders fue el tercer duelo que definió al siguiente clasificado de la Cuartos de Final y el equipo de Los Ángeles se llevó la victoria 3-0.

El último duelo fue entre el América vs Colorado Rapids, donde las Águilas consumaron el fracaso de la Liga MX, al perder en tanda de penales 9-8 y se despidieron del torneo y así el último equipo representante del futbol mexicano.

ASÍ QUEDARON LAS SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP 2024

Los duelos de Semifinales ya están definidos Y serán entre cuatro equipos de la MLS. El primero de ellos será entre el Columbus Crew y el Philadelphia Union. El otro duelo será entre Colorado Rapids y el LAFC.

Te puede interesar: La INESPERADA medida que tomará Ancelotti con los jugadores del Real Madrid