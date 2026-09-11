El curioso pedido de Matías Almeyda a la afición de Rayados antes del Clásico Regio

Este sábado 12 de septiembre se disputará la edición 143 del Clásico Regio entre Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL, equipos que para dicho partido tendrán bajas por lesiones o suspensiones. Matías Almeyda vivirá su primer gran duelo contra el acérrimo rival de la ciudad, aunque en la previa hizo un curioso pedido a la afición.

El argentino hizo una petición que nadie se esperaba, pues llamó a la afición a no abuchear a Víctor Manuel Vucetich, quien ahora dirige al acérrimo rival de Rayados: Tigres. El "Pelado" consideró que sería un error darle la espalda al "Rey Midas", luego de que le dio tantas alegrías a Monterrey.

Almeyda llamó a la afición a no abuchear a Víctor Manuel Vucetich.|Club Tigres

Sería un error: Almeyda

Almeyda, quien viene de perder la final de la Leagues Cup 2026 ante Toluca, dijo en conferencia de prensa que su equipo no es favorito ante Tigres, pues sería un error creerlo solo porque Rayados está mejor posicionado en la tabla general del Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



El "Pelado" aseguró que en este tipo de partidos los puntos y las posiciones quedan de largo, pues durante los poco más de 90 minutos todo puede pasar y salir confiados puede ocasionar que cometan errores que les cueste el resultado.

¿Cómo llega Rayados para el Clásico Regio?

Rayados se ubica en la posición 11 con 9 puntos, producto de 3 victorias y 3 derrotas, aunque tiene un partido menos. Sin embargo, el conjunto regio viene cabizbajo, luego de perder la final de la Leagues Cup 2026 ante Toluca.

Pese a que Monterrey está fuera de puestos de Liguilla, tiene mejor posición que Tigres, pues los dirigidos por Vucetich se ubican en el lugar 15 con solo 6 unidades, producto de 1 triunfo, 3 empates y 3 derrotas.

Rayados y Tigres se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en punto de las 7 de la tarde en el Estadio BBVA.