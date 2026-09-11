Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

El curioso pedido de Matías Almeyda a la afición de Rayados antes del Clásico Regio

El argentino disputará su primer clásico con Monterrey y en la previa les pidió a los aficionados algo impensado

El curioso pedido de Matías Almeyda a la afición de Rayados antes del Clásico Regio
El curioso pedido de Matías Almeyda a la afición de Rayados antes del Clásico Regio|Rayados

Escrito por: José Alejandro | DR

Este sábado 12 de septiembre se disputará la edición 143 del Clásico Regio entre Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL, equipos que para dicho partido tendrán bajas por lesiones o suspensiones. Matías Almeyda vivirá su primer gran duelo contra el acérrimo rival de la ciudad, aunque en la previa hizo un curioso pedido a la afición.

El argentino hizo una petición que nadie se esperaba, pues llamó a la afición a no abuchear a Víctor Manuel Vucetich, quien ahora dirige al acérrimo rival de Rayados: Tigres. El "Pelado" consideró que sería un error darle la espalda al "Rey Midas", luego de que le dio tantas alegrías a Monterrey.

Matías Almeyda Clásico Regio
Almeyda llamó a la afición a no abuchear a Víctor Manuel Vucetich.|Club Tigres

Sería un error: Almeyda

Almeyda, quien viene de perder la final de la Leagues Cup 2026 ante Toluca, dijo en conferencia de prensa que su equipo no es favorito ante Tigres, pues sería un error creerlo solo porque Rayados está mejor posicionado en la tabla general del Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

El "Pelado" aseguró que en este tipo de partidos los puntos y las posiciones quedan de largo, pues durante los poco más de 90 minutos todo puede pasar y salir confiados puede ocasionar que cometan errores que les cueste el resultado.

¿Cómo llega Rayados para el Clásico Regio?

Rayados se ubica en la posición 11 con 9 puntos, producto de 3 victorias y 3 derrotas, aunque tiene un partido menos. Sin embargo, el conjunto regio viene cabizbajo, luego de perder la final de la Leagues Cup 2026 ante Toluca.

Pese a que Monterrey está fuera de puestos de Liguilla, tiene mejor posición que Tigres, pues los dirigidos por Vucetich se ubican en el lugar 15 con solo 6 unidades, producto de 1 triunfo, 3 empates y 3 derrotas.

Rayados y Tigres se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en punto de las 7 de la tarde en el Estadio BBVA.

Tags relacionados
Rayados del Monterrey Tigres de la UANL

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP