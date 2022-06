Oficial: Toluca presenta a Carlos González como su nuevo delantero

Toluca lo ha hecho oficial y sigue pisando fuerte con un contundente mercado de fichajes, pues ahora Carlos González se suma a la escuadra dirigida por Ignacio Ambriz. Ya con jugadores como Tiago Volpi, Jean Meneses, Fernando Navarro y otros más, el proyecto escarlata luce sólido para el torneo venidero.

El jugador paraguayo que ha defendido las camisetas de Necaxa, Pumas y Tigres en el futbol mexicano, tendrá una nueva aventura con los Diablos Rojos que buscan regresar al protagonismo en el balompié azteca.

El equipo mexiquense presentó un simpático video en sus redes sociales para dar a conocer la noticia de manera oficial.

González ya se había despedido

El equipo de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León anunció a través de sus redes sociales la salida del delantero paraguayo Carlos González del equipo.

¡Gracias, paraguayo, por tu garra y gritos de gol defendiendo nuestra camiseta!, es el escrito que publicó la escuadra felina en su Twitter.

La salida de Carlos González era un hecho que solamente faltaba que se hiciera oficial por el equipo dirigido por Miguel ‘Piojo’ Herrera.

El pasado viernes, el atacante paraguayo se había despedido de sus compañeros de equipo y del cuerpo técnico.

“Me voy tranquilo, sé que me espera otro reto muy importante, me voy con la satisfacción de haberlo dejado todo, uno no se guardó nunca nada y estoy feliz por lo que me va a pasar”, apuntó en el Estadio Universitario los medios informativos que se encontraban.

“Me voy con una satisfacción muy grande, hice historia en este club, quizá no salí campeón, pero he logrado cosas que otros equipos no han conseguido”, adjuntó el exjugador de Pumas.

“Me voy a Toluca. Me presenté para despedirme de todos, queda obviamente firmar, acá se hizo lo del finiquito, ya me desligué de Tigres”, finalizó el paraguayo.