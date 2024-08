La probable alineación de Pumas para enfrentar a Rayados

Pumas sabe que depende de sí mismo para seguir con vida en la Leagues Cup. El conjunto felino debe superar a Rayados en el duelo de este sábado para evitar el primer fracaso del semestre.

“No es ninguna prueba. Es un torneo aparte. Vinimos a dar lo mejor. Dimos lo mejor ante un rival que está a las claras. No lo subestimará nadie. Quien lo subestimo está en tercero de grupo. Están todos disponibles. Pusimos lo mejor que teníamos. Licha no llegó por lesión. Chino y Memo por la continuidad de partidos. No creo que haya sido la cancha la derrota, si la localía. En todo el mundo tiene un peso”, fueron las palabras de Gustavo Lema previo al encuentro ante los regios.

Te puede interesar: La noticia que alegró a todo Cruz Azul previo a su segundo partido de Leagues Cup

Los once de Pumas para avanzar en la Leagues Cup

Para el duelo de la jornada 3, así alinearían los Pumas: Julio González, Pablo Bennevendo, Jesús Rivas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Ulises Rivas, César Huerta, Jorge Ruvalcaba, José Caicedo, Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori. Por otro lado, el DT de Pumas se refirió a la posibilidad de llegar lejos en el torneo internacional.

“Yo pienso que son partidos y un formato que tiene su parte atractiva, pero si tienes una mala noche donde cometiste un error, fuiste. Es el formato así, son las reglas así. Es muy grande sopesar la liga con la otra”, sentenció el estratega felino.

Lema y un duro trabajo para elegir el once

La competencia interna en Pumas se intensifica y Memo Martínez ha sido uno de los jugadores que más vienen destacando en el torneo local.

“Tenemos que entregarlo todo dentro del terreno de juego, hacer bien las cosas y estar concentrados los 90 minutos. Esperamos un Monterrey bien posicionado. Tenemos que estar concentrados. No queremos irnos a casa. Es una competencia interna buena. Dentro de todos los equipos ha sido la más sana que he tenido. La calidad de Funes como de Ali no está en discusión. Todos tenemos una característica diferente. Hacer énfasis Funes porque era mi referente”, sentenció el delantero universitario.

Te puede interesar: Fechas y horarios de la jornada tres de fase de grupos de la Leagues Cup 2024