La probable alineación de Pumas para enfrentar a Juárez

Pumas llegará al partido de Juárez tras la amarga derrota sufrida en Concachampions. El equipo que dirige Efraín Juárez viene anímicamente golpeado, aunque deberá reponerse si quiere meterse en la fiesta grande del futbol mexicano.

“Es lo que más me emociona, no le tengo miedo al fracaso, tengo más de esos que éxitos y me hace aprender para salir adelante, pero no creo que sea fracaso porque el equipo lo intento. Hablando con mis jugadores en el vestidor no hubo reproches”, fueron las palabras de Juárez tras quedar eliminados ante Vancouver.

Te puede interesar: Necaxa AMARRA a jugador de River Plate por más de 3 millones y medio de dólares

Una Afición Llena de Pasión en el Clásico Regio: Una Pasión, Capítulo 2

Los dirigidos por Juárez ya se enfocan en la Liga BBVA MX

Pumas deberá sacar un buen resultado ante Juárez para mantener sus opciones de meterse al Play In del torneo Clausura 2025.

“Todavía no nos alcanza. Intentamos por todos los lados y entendiendo eso nos encontramos con una desatención al minuto 93 y el partido se nos va. Si no es por eso, seguramente hablaríamos de otra cosa”, expresó Efraín luego del golpe duro recibido en la Concachampions.

Los felinos se quedaron muy cerca de la posibilidad de recibir a Lionel Messi en el estadio Olímpico Universitario.

“Hay un dolor inmenso, durísimo dentro de ese vestidor, pero no hay ningún reproche, entonces en ese aspecto yo confío en mi grupo y que nos tenemos que levantar. La realidad es que no perdimos la serie, eso es lo que más duele, si nos hubieran metido cuatro goles sería más fácil de corregir los errores, ¿pero qué le voy a reprochar al equipo? El resultado no va a cambiar que siga creyendo en ellos, por la manera en la que se entregan, sentenció Juárez previo al duelo ante los Bravos.

Los once que deberán dar la cara

Está seria la alineación de Pumas para el duelo ante Juárez: Alex Padilla, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Lisandro Magallán, Robert Ergas, Adalberto Carrasquilla, José Caicedo, Leo Suárez, Jorge Ruvalcaba, Rogelio Funes Mori e Ignacio Pussetto.

Te puede interesar: Así le fue a Tigres la última vez que Gignac se perdió un Clásico Regio