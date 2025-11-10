Orbelín Pineda le da la victoria al AEK de Atenas con un golazo en la Super Liga de Grecia

El futbolista de la Selección Azteca anotó el gol de la victoria para el AEK de Atenas en la jornada 10 de la Super Liga de Grecia en su visita frente al OFI Creta Fc, cuando parecía que el equipo del mexicano se iría con un punto apareció Orbelín Pineda al minuto 74 para darle el triunfo.

Con la victoria el AEK llegó a 22 puntos en la liga de Grecia en la tercera posición de la tabla general, solo por detrás del PAOK (23 pts) y el Olympiacos (25 pts), situación que pone en la pelea por el título al conjunto del futbolista mexicano.

El tanto significó el segundo gol consecutivo de Orbelín Pineda en la liga griega, reafirmando su gran momento de forma. Más allá del gol, el mediocampista fue uno de los jugadores más destacados del encuentro: recuperó balones, se ofreció constantemente como opción de pase y mostró liderazgo dentro del campo. Su rendimiento ha sido clave en el esquema del AEK, que busca revalidar el título conseguido en la temporada pasada.

El conjunto del jugador mexicano volverá a jugar el próximo 23 de Noviembre después de la fecha FIFA cuando reciba en casa al séptimo lugar de la tabla general, el Aris en la fecha 11.

La prensa local destacó el rendimiento del mexicano, calificándolo como “el motor del mediocampo amarillo y negro”. Para Pineda, este gol reafirma su papel como figura del equipo y refuerza su confianza rumbo a los próximos compromisos de liga y competiciones europeas.

