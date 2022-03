Orbelín Pineda tiene que crecer: Eduardo Coudet

Vigo, España. El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, justificó la falta de minutos del internacional mexicano Orbelín Pineda, por su falta de adaptación al futbol español y destacó que aún “tiene que crecer”.

Orbelín Pineda , fichado en el mercado de invierno europeo y con contrato hasta 2027, no está teniendo la presencia en el juego del Celta que se esperaba. No ha llegado a una hora de juego en total, lo que le ha alejado, incluso, de los partidos decisivos del octagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Este domingo, ante el Betis del chileno Manuel Pellegrini, Orbelín entró en el minuto 85, en sustitución de Fran Beltrán.

Coudet, posteriormente, justificó en rueda de prensa la escasa aportación al equipo del internacional mexicano.

“No digo que sea malo o que no va a jugar, pero tiene que crecer, adaptarse al futbol de aquí. Es un chico que tiene chispa, que tiene llegada, no es un negado, pero todavía tiene que crecer. Nosotros somos un equipo físico sin tener jugadores físicos”, apuntó.

En este sentido, recordó lo sucedido con su compatriota, el argentino Franco Cervi, a quien también le costó entrar en el once: “Todos tienen las mismas posibilidades pero vamos a llevar esto al tiempo. Cervi hasta que no estuvo bien no jugó, y su caso es el mismo. Es tiempo y trabajo”.

Diego Lainez tuvo minutos con el Betis

El Celta y el Betis empataron sin goles en Balaídos en un partido con mayor dominio y oportunidades del equipo celeste, penalizado por su falta de pegada en los metros finales.





Por el Betis, el mexicano Diego Lainez tuvo minutos de juego al entra de cambio en el minuto 82 por Canales. Andrés Guardado no estuvo convocado ya que tiene una lesión muscular.

Por su parte el defensa Néstor Araujo fue titular por el Celta saliendo del campo en el minuto 68.