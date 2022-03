“Pensé que Orbelín Pineda sería convocado”, DT del Celta de Vigo

Una de las grandes ausencias para las últimas jornadas de la Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana de futbol se jugará el boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022, es sin duda Orbelín Pineda, jugador del Celta de Vigo y que no fue considerado por Gerardo Martino para esta trascendental eliminatoria.

“El caso de Orbelín quizás es más distante, desconozco más o quizás no ha tenido tantos minutos, en el último partido no había tenido participación en la Selección. Igualmente yo pensé que iba a ser convocado, no te voy a mentir, pero en líneas generales si miramos para ver si está o no está, quiere decir que tienen el nivel para poder estar”, comentó el entrenador argentino Eduardo Coudet.

Horario de la Selección Mexicana para la última Fecha FIFA

México primero a Estados Unidos recibirá al país vecino del norte el 24 de marzo en el Estadio Azteca en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México); la segunda jornada el “Tata” Martino y su equipo visitan en San Pedro Sula a Honduras, encuentro que se disputará a las 5:05 PM, el 27 del mismo mes.

Para cerrar el Octagonal Final, la Selección Azteca culmina su participación el próximo 30 de marzo, cuando tenga la visita de El Salvador a las 7:05 PM en el Coloso de Santa Úrsula.

Convocatoria para el Octagonal final de la Concacaf

Porteros:

Guillermo Ochoa (América), Rodolfo Cota (León), Jonathan Orozco (Xolos), Alfredo Talavera (Pumas)

Defensas:

Jorge Sánchez (América), Julián Araujo (Galaxy), Johan Vásquez (Genoa), Gerardo Arteaga (KRC Genk), Jesús Gallardo (Rayados), César Montes (Rayados), Héctor Moreno (Rayados), Néstor Araujo (Celta de Vigo), Jesús Angulo (Tigres), Israel Reyes (Puebla).

Medios:

Edson Álvarez (Ajax), Héctor Herrera (Atlético de Madrid), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Rayados), Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven), Diego Lainez (Betis), Rodolfo Pizarro (Monterrey).

Delanteros:

Henry Martín (América), Uriel Antuna (Cruz Azul), Alexis Vega (Chivas), Santiago Giménez (Cruz Azul), Hirving Lozano (Napoli), Jesús Manuel Corona (Sevilla), Raúl Jiménez (Wolverhampton).

