Orbelín Pineda en exclusiva: “Raúl Jiménez nos hace falta”

Raúl Jiménez sigue en seria duda para jugar el miércoles contra Panamá. El delantero de la Selección Azteca permanece trabajando separado del grupo dirigido por Gerardo Martino debido a una lesión que tiene en la pantorrilla y que lo ha dejado afuera de los compromisos ante Jamaica y Costa Rica. En entrevista exclusiva con Azteca Deportes , Orbelín Pineda, habló sobre la ausencia del atacante del Wolverhampton.

“Él se está preparando, lo principal como dice el entrenador es que estés bien físicamente, que estés bien preparado, que te sientas bien y él se está entrenando aparte y creo que lo están poniendo al 100 para que pueda estar bien y regrese también a su equipo de la mejor manera. Eso nos ayuda a nosotros también, que esté bien en su equipo y nos pueda ayudar a nosotros. ¿Nos hace falta? Sí, pero realmente tiene que estar bien totalmente para que nos pueda aportar lo que sabe hacer” mencionó el nacido en Guerrero.

México 0-0 Costa Rica | Resumen Octagonal Final de la CONCACAF

Pineda ya palpita el duelo decisivo frente a Panamá

Orbelín Pineda entró de cambió para el segundo tiempo del compromiso ante Costa Rica pero no pudo marcar diferencia para abrir el marcador. Es el primer partido oficial que disputa desde noviembre ya que no ha debutado con el Celta de Vigo tras su salida de Cruz Azul. La afición mexicana abucheó a la Selección y algunos pidieron la salida del ‘Tata’ Martino.

“Sí me pongo en el lado de la gente, la gente se basa en resultados, desafortunadamente no estamos finos, no estamos saliendo con el pie derecho en la eliminatoria, nos ha costado, la verdad no hemos estado jugando de la mejor manera, pero estamos trabajando para darle vuelta la página y poderle dar una sonrisa a la gente y estar ahí en los primeros lugares y enfocarnos al mundial” dijo Pineda.

La Selección Azteca se medirá este jueves a Panamá en el Estadio Azteca, de nuevo cuenta ante la presencia de 2 mil personas invitadas por la Federación Mexicana de Futbol para seguir aplicando el método de acceso para erradicar el grito homofóbico a los porteros.