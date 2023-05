Oribe Peralta da insólita elección entre Chivas y América

Oribe Peralta brilló y vivió sus mejores años en América, donde fue ídolo y referente, para después terminar su carrera en las Chivas de Guadalajara en una de las operaciones más polémicas de los últimos años. Con los rojiblancos jugó de 2019 a 2022, temporadas en las que no pudo ser el mismo goleador, pero sí se llevó el cariño de varios compañeros de la institución.

Tras su paso por las dos instituciones, surgió la pregunta por saber a qué equipo prefiere Oribe Peralta, y en entrevista con Carlos Hermosillo, el ex atacante de la Selección Mexicana dio su insólita respuesta sobre su equipo predilecto para avanzar a la siguiente fase de la Liguilla del Clausura 2023.

Este fue el reclamo de Henry Martín a la afición del América

Te puede interesar: Sebastián Córdova rescata la catástrofe de Tigres y empata el Clásico Regio

¿Qué equipo eligió Oribe Peralta entre Chivas y América?

En entrevista, El Cepillo Peralta reveló a qué equipo apoya para esta semifinal de la Liga MX, y aunque vivió sus mejores años con América no ocultó el cariño que sintió por el equipo de Chivas en los casi tres años en los que estuvo dentro de la institución. Sorprendentemente, el delantero mexicano mostró una postura muy particular cuando Carlos Hermosillo lo exhortó a elegir a un equipo para avanzar a la gran final del futbol mexicano esta temporada.

“Me es muy difícil tomar partido o tomar un bando, porque soy alguien que desea que le vaya bien a sus amigos y tengo a muy buenos amigos en los dos equipos“, dijo El Hermoso.

Te puede interesar: Las reacciones tras festejo entre Vigón y Sebastián Córdova

Oribe Peralta no se quiso meter en problemas ante la pregunta de Carlos Hermosillo, y aunque lo más lógico habría sido que emitiera su voto por América, club en el que pasó muchos años y donde cosechó muchos títulos, el delantero mexicano no quiso dejar de lado a las Chivas y valoró la amistad que mantuvo con algunos de los elementos que aún pertenecen al club.

“Deseo lo mejor para ambos. Sé que en el futbol alguien tiene que ganar, pero no puedo tomar partido, porque equipo que le vaya bien a los dos, es por esa razón que no. Tengo muy buenos amigos en América, tengo muy buenos amigos en Chivas, entonces deseo que sea un gran partido y que el público lo disfrute“, dijo el ex delantero de la Selección Mexicana.