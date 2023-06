XI histórico de la Selección Mexicana por Oribe Peralta

En nota exclusiva para Azteca Deportes, Oribe Peralta detalló su once con los mejores jugadores que pasaron por la Selección Mexicana en toda la historia.

Repasamos el once elegido por Oribe Peralta

Portero: “Jorge Campos lo vi en el 94 y mucho después y me parece un tipo que cuando jugaba siempre buscaba tener esa asociación con los defensas y salía jugando”.

Defensas: “Pongo a Rafa Márquez tiene que estar si o sí. La verdad como compañero era alguien que te hablaba siempre te estaba orientando, como darle la salida al equipo y hacia adelante estaba muy bien porque siempre salía con pelota controlada la verdad era muy sencillo jugar con él. También aquí pongo a Claudio Suárez”.

“Entonces de lateral voy a poner a Edson Álvarez porque si en algún momento tengo que modificar lo modifico con Ramón hacia adelante y hago tres centrales con Edson Claudio y Rafa”.

Medios: “Aquí voy a poner a Andrés, me gusta como juega de volante, vamos a poner a Benjamín Galindo y como me gustan los habilidosos, el cabrito”.

Delanteros: “Aquí donde no hay duda vamos a poner al Cuauh, a Hugo, no mejor a Jared Borgetti. Para mi estos dos son referentes junto con Hugo que los vi jugando y fueron personas que me inspiraron a hacer cosas. Y los va a acompañar el Chucky”.

¿Quién sería su capitán y su Director Técnico?

“Rafa Márquez sería mi capitán y La Volpe, porque me gusta mucho el estilo que tiene para jugar y creo que teniendo estos jugadores le gustaría.”

¿Con este XI hasta donde llegaría México en una Copa del Mundo?

“Me gustaría que llegará más allá del 5to partido, de esa barrera que nos hemos puesto y espero que los jugadores que vienen quiero que nos hagan vibrar tanto como queremos”.