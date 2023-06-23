¿Cuántas veces ha ganado la Copa Oro la Selección Mexicana?

La Copa Oro 2023 da inicio este fin de semana. Luego de conocer a los clasificados en la Fase Preliminar del certamen de Concacaf, ronda en la que San Cristóbal y Nieves, Martinica y Guadalupe, consiguieron su boleto a la Fase de Grupos, la Selección Mexicana hace su debut el domingo 25 de junio en la cancha del NRG Stadium, donde se va a enfrentar a Guatemala en el juego de la Fecha 1 del Grupo B, mismo que también comparten Haití y Qatar.

Luego de la Liga de Naciones de Concacaf, competencia en la que la Selección Azteca obtuvo el tercer lugar tras vencer a Panamá, se hicieron cambios en el banquillo del equipo y ahora, después de la salida de Diego Cocca, Jaime Lozano es el encargado de la Selección Mexicana para la Copa Oro, competencia que México domina.

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¿Cuántas veces ha ganado México la Copa Oro?

Y es que a lo largo de la historia, la Selección Mexicana ha conquistado el certamen de la Concacaf en 11 ocasiones, logrando levantar el trofeo en 1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 y 2019.

Recientemente, el equipo nacional no pudo consagrarse en la edición de 2021. En dicha Copa Oro, la Selección Azteca era dirigida por Gerardo Martino y en la Gran Final, el conjunto comandado por el 'Tata' no pudo ante Estados Unidos, perdiendo el partido por la mínima diferencia.

Son siete los países que pueden presumir de haber ganado el torneo de la Concacaf. Debajo de México, quien lidera la competencia con 11 campeonatos, sigue Estados Unidos con 7. Por su parte, Costa Rica ha conquistado la Copa Oro en tres ocasiones, Canadá en dos, mientras que Honduras, Haití y Guatemala, han levantado el título en una ocasión.

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