Orlando y Tigres empatan sin goles y se definirá todo en la vuelta

El conjunto de Orlando y Tigres terminaron empatando 0-0 en el juego de ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions CUP. El partido fue bastante parejo y estuvo por momentos trabado en el medio campo.

Ambos equipos tenían claro que queda un partido por disputarse en el que se puede definir todo. Afortunadamente para Tigres, el juego será en el Volcán y con todo el inmueble lleno de su afición, podría conseguir su boleto sin ningún conflicto.

All to play for in El Volcán. #ORLvTIG | #VamosOrlando pic.twitter.com/Ri2M4hf2ok

— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 6, 2024