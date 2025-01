Óscar García Junyent: “Tenemos un plantel que puede competir con cualquiera”

Las Chivas del Guadalajara viven una nueva etapa con el entrenador Óscar García Junyent al frente y después de ganar en su presentación en el Clausura 2025, el estratega español se sentó a platicar en exclusiva para los micrófonos de Azteca Deportes. El nuevo líder del Rebaño Sagrado confesó que ve un plantel capaz de pelear con la élite del balompié mexicano en busca de llevar más trofeos a las vitrinas de Verde Valle.

Te puede interesar: ¿Guiño de Efraín Álvarez a Chivas? Las palabras que emocionan a los Chiva hermanos

El Guadalajara buscará este viernes su segunda victoria al hilo dentro de la Liga BBVA MX cuando visite la cancha del Estadio Victoria para medirse al Necaxa de Nicolás Larcamón. Los hidrocálidos cayeron en su debut frente a los Pumas en Ciudad Universitaria, por lo que están relativamente obligados al triunfo en este Viernes Botanero.

¿Llegan los refuerzos a Chivas? | Entrevista con el nuevo Director Técnico, Óscar García

Te puede interesar: El reemplazo de Carlos González en Xolos llegaría desde el América



“Bueno, yo creo que tenemos un plantel que puede competir contra cualquier equipo de la liga, sí que es una liga, un campeonato en donde quizá hay 10 equipos que están pensando que pueden ser campeones, cosa que en otros países es mucho menos abierto. La competición en sí te da opciones de, por ejemplo, el América quedó campeón y quedó octavo, te da opciones de en el playoff, si no has tenido un buen campeonato regular quizá llegar mucho más lejos de lo que has llegado en la liga regular”, dijo García.

El deseo de Chivas es volver a la Liguilla luego de quedarse a las puertas de la ‘Fiesta Grande’ el semestre pasado. El Apertura 2024 fue turbulento en territorio tapatío, toda vez que Fernando Gago se bajó del barco para emprender el vuelo con rumbo a Boca Juniors y Arturo Ortega tomó las riendas como interino. En ese mismo lapso, Roberto ‘Piojo’ Alvarado reventó un petardo en la sala de prensa de las instalaciones rojiblancas.

García Junyent no quiso ser crítico sobre el sistema de competencia mexicano: “Bueno, es el que hay, me puede parecer mejor o peor, sí que no he estado en campeonatos así, el belga es un poco parecido pero no tan de duelos de ida y vuelta, sino más de liguilla por posiciones”.

Disfruta del Necaxa vs Chivas a través de Azteca Deportes

Las Chivas visitan este viernes la casa del Necaxa para medirse en la Jornada 2 del Clausura 2025 en la Liga BBVA MX. Podrás disfrutar del partido a través de la pantalla de Azteca 7, la app de Azteca Deportes y aztecadeportes.com. La transmisión dará inicio después del Tigres vs Mazatlán, que arranca a las 18:50 horas, tiempo del centro de México.



Te puede interesar: Equipo del futbol mexicano sufre accidente en la carretera