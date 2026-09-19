Óscar Jiménez hace atajadón y sale jugando al estilo Jorge Campos; así salvó al Atlante

En la Jornada 9 del Apertura 2026, donde Puebla y Atlante dividieron puntos desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Óscar Jiménez tuvo intervenciones clave que mantuvieron el resultado final del encuentro.

Tras la urgencia del Atlante por salir de su mala racha de cinco partidos sin ganar (ya seis), el equipo dirigido por Miguel "Piojo" Herrera adelantó líneas, dejando espacios peligrosos en la zona defensiva. Fue así como en el minuto 98 del partido, tras el cobro de un tiro de esquina, el balón quedó en una segunda jugada que terminó en los pies de la ofensiva del Puebla.

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Luis Puente recorrió todo el terreno de juego en un veloz contragolpe. A pesar de tener a un compañero desmarcado para tocar el balón, el atacante terminó por amagar y plantarse frente a frente ante Óscar Jiménez.

En una muestra de grandes reflejos, el portero del Atlante se recostó y sacó el esférico de manera limpia; al quedarse con el balón dentro del área, salió jugando rápidamente de primera intención, tocando para sus compañeros para tratar de armar un último contragolpe que les diera el gol del triunfo.

El árbitro central esperó algunos segundos para que el VAR revisara la jugada, confirmando que la acción del guardameta había sido totalmente limpia y sin ningún contacto que sancionar. De esta manera, el partido terminó 1-1 en la cancha del Cuauhtémoc, sellado por las actuaciones monumentales de los arqueros, Ricardo Daniel Gutiérrez y el propio Óscar Jiménez.

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¡Qué clase! 😮‍💨⚽



Óscar Jiménez lució todo su talento sobre el final de partido para salvar al Atlante, el arquero incluso salió jugando con los pies ante el Puebla. #ViernesBotanero pic.twitter.com/EhJXcCyX7Y — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 19, 2026

Óscar Jiménez a lo Jorge Campos

Esta espectacular acción final hizo recordar de inmediato al histórico guardameta mexicano. Durante su etapa como profesional, Jorge Campos se caracterizó por su explosividad para achicar el ángulo de tiro, su capacidad para leer el lenguaje corporal del delantero y su técnica para lanzarse a los pies del rival, barriendo el balón de forma impecable.

Además, destacaba por su rápida recuperación; tras ganar el mano a mano, solía salir jugando de inmediato con los pies para iniciar el ataque de su equipo, una maniobra que Óscar Jiménez calcó a la perfección con su gran atajada de hoy frente al Puebla.

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