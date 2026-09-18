CONFIRMADO: El América vs Chivas de la Jornada 9 del Apertura 2026 se jugará en Coapa

El Clásico más importante del país tendrá doble cartelera, en la categoría inferior Sub-21 y en el máximo circuito del balompié nacional, en la Jornada 9 del Apertura 2026, dado que el torneo de categoría inferior va en espejo con la Primera División.

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América Sub-21 tiene como sede la cancha 2 de las instalaciones del Nido en Coapa (de acuerdo con el portal de la Liga MX). Entonces, la primera función del Clásico de México se jugará a las 9:00 a.m., en donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos en un duelo lleno de emociones.

Chivas Sub-21 llega a esta jornada con 10 puntos, colocado en el séptimo lugar de la clasificación del Apertura 2026 con un récord de 2 victorias, 4 empates y 1 derrota. Los dirigidos por Rodrigo Méndez (América Sub-21) se encuentra en la posición 5 con un récord de 3 victorias, 4 empates y 1 derrota, sumando 13 puntos.

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Fecha y hora exacta del Clásico Nacional de Apertura 2026

Chivas vive un mejor momento, ya que llega con una carga anímica diferente a la de su máximo rival. En su último compromiso, Chivas le ganó 3-0 a Pumas, mientras que el América estuvo cerca de empatarle a Cruz Azul en los minutos finales, pero el resultado terminó 4-3 para La Máquina.

Sigue la edición número 264 del Clásico Nacional, donde Chivas visitará la cancha del colosal Estadio Banorte en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Podrás seguir el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido a través del sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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