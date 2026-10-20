¡ATAJADÓN DE ÓSCAR JIMÉNEZ! El portero del Atlante evita un gol de Juárez con espectacular salvada
¡QUÉ REFLEJOS! 🧤🔥 Óscar Jiménez se convirtió en protagonista con una impresionante atajada para evitar el gol de FC Juárez. ¡Una salvada espectacular del portero del Atlante!
¡ÓSCAR JIMÉNEZ SE VISTIÓ DE HÉROE! 🧤🔥 El portero del Atlante protagonizó una espectacular atajada para evitar el gol de FC Juárez durante la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Revive la impresionante salvada de Óscar Jiménez y una de las mejores acciones del partido Juárez vs Atlante en Azteca Deportes.